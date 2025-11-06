Kalėdiniu laikotarpiu Vienybės aikštėje veiks ledo čiuožykla

Šiais metais pagrindinė miesto Kalėdų eglė vėl sugrįžta į Senamiestį, tačiau pernai, kai žaliaskarė buvo papuošta Vienybės aikštėje, miestiečiai teigiamai įvertino šią erdvę, todėl dabar jos nesinorėjo vėl palikti tuščios. Vienybės aikštėje lauks pramogos, lemputėmis papuoštos mažos eglutės. Planuose – ir ledo čiuožykla po atviru dangumi bei dar viena Kalėdų Senelio rezidencija.
„Po praėjusių metų sulaukėme daug kauniečių pastebėjimų, kad papuošta Vienybės aikštė buvo labai graži, todėl ir šiemet nesinorėjo jos palikti tokios pamirštos. Apie ledo čiuožyklą svarstymų buvo jau kelerius metus, juk anksčiau Kaune yra buvę tokių čiuožyklų po atviru dangumi. Buvo daug diskusijų, gal Rotušės aikštėje, tad šiemet nusprendėme šią pramogą suteikti būtent Vienybės aikštėje“, – „Kauno dienai“ aiškino Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Ji tikino, kad anksčiau tokio tipo čiuožyklos buvo labai priklausomos nuo oro sąlygų. Dabartinės technologijos leidžia ledą turėti ir tada, kai lauke nėra labai didelės minusinės temperatūros. Vis dėlto, šiek tiek vėsesnio oro reikės tam, kad ledas būtų „užaugintas“. Tam, kad lauko čiuožykla galėtų veikti šventiniu laikotarpiu, reikia, kad maždaug dvi savaites vidutinė oro temperatūra būtų bent apie 5 laipsnius, tada suformuojamas tinkamas ledo storis, kuris pasitelkiant technologijas gali būti palaikomas ir prie kiek didesnės oro temperatūros. Tad kol kas dar negalima tiksliai pasakyti, kada Vienybės aikštėje galėsime šokti į pačiūžas ir praskrieti naujuoju ledu, reikės truputį kantrybės formuojant ledą.
„Norisi įveiklinti Vienybės aikštę, kad miestiečiai ir Kauno svečiai turėtų šventinę erdvę ne tik Rotušės aikštėje. Norisi, kad visas Kaunas kalėdiniu laikotarpiu būtų matomas ir lankomas, tad Vienybės aikštė būtų papuošta eglutėmis, kaip puošiama Vilniaus gatvė. Be to, čia turėsime ir Kalėdų Senį. Taip pat lankytojai galės sušilti arbata ar paskanaut kokių sausainių, nes Vienybės aikštėje taip pat bus įrengti keli kupolai, kuriuose vyks prekyba ir edukacijos. Senamiestyje, kaip ir pernai, turėsime traukinuką, tad juo žmonės galės pasivažinėti Vilniaus gatve, o toliau Laisvės alėja ateiti iki Vienybės aikštės pasidžiaugti Kalėdomis“, – apie tai, kad šventiniu laikotarpiu kalėdinė nuotaika skleisis įvairiose miesto vietose, nurodė A. Augonė.
Kaunas kalėdinę eglutę įžiebs lapkričio 22 d. 18 val. Šiais metais natūrali žaliaskarė bus dekoruota art deco stiliaus akcentais.
Naujausi komentarai