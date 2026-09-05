Kas kaltas, kad Senamiesčio gatvių remontas niekaip neprasideda?

„Kauno diena“ dar 2024 m. skelbė, kad savivaldybė į prioritetų sąrašą įtraukė M. Daukšos, M. Valančiaus, Raguvos, Kumelių, S. Sladkevičiaus, Muziejaus, J. Jablonskio, L. Zamenhofo, T. Daugirdo, A. Mapu gatves ir Jėzuitų skerskatvį. Šias Senamiesčio erdves planuota sutvarkyti per kelis metus.
Per tą laiką atlikta Rotušės aikštės rekonstrukcija, bet mažesnės gatvelės taip ir nesulaukė kelininkų dėmesio. „Kauno diena“ pasidomėjo, kodėl užtruko darbai ir kada juos žadama pradėti, bet miesto atstovai kol kas konkrečiais pažadais nesimėtė.
„Senamiesčio gatvelių tvarkymas neatidėtas. Projektavimo apimtis didelė, nes kiekviena gatvė yra projektuojama atskirai, užtrunka derinimai. Sparčiau priartėti prie darbų pradžios negalime būtent dėl ilgo biurokratinio proceso“, – dienraščiui komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. architektas Gedeminas Barčauskas.
Šį kartą jis nedetalizavo, kokie darbai planuojami minėtose Senamiesčio gatvėse, tačiau prieš kelis metus „Kauno dienai“ miesto specialistai buvo tarstelėję, kad kai bus paruošti šių erdvių kapitalinio remonto techniniai projektai, tada esą paaiškės visi sprendiniai ir reikiamos lėšos.
Tad kol kas neaišku, ar nepagrindinėse Senamiesčio gatvėse bus gludinamas akmeninis grindinys, kaip buvo daryta Vilniaus gatvėje. Taip pat nežinia, ar bus keičiami apšvietimo stulpai, ar atlikti kiti vizualiniai pakeitimai. Be to, kol kas lieka tik spėlioti, ar Senamiesčio gatvelių remonto metu bus uždarytas eismas, ar pėstieji galės jomis naudotis.
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