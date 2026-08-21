Kas taps konservatorių kandidatu į merus?

„Kiekvieno rėmėjo įsitraukimas – stiprus palaikymas tiek aktyviai dirbusiems mūsų kandidatams, tiek visai bendruomenei. Beveik tūkstantis žmonių nusprendė tapti partijos demokratinio proceso dalimi ir kartu spręsti Kauno miesto ateitį. Nes tik patys miesto gyventojai geriausiai gali atsakyti, koks kandidatas vertas atstovauti jų miestui“, – pranešime cituojamas TS-LKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
1 tūkst. – beveik tiek nepartinių rėmėjų žada dalyvauti konservatorių kandidato į merus rinkimuose.
Skelbiama, kad atviri rinkimai Kaune suteiks galimybę konservatorių atstovams ir rėmėjams patiems pasirinkti, kurį iš penkių partijos pasiūlytų kandidatų į merus jie norėtų nominuoti artėjančiuose savivaldos rinkimuose.
Taip pat rinkimuose be papildomos registracijos turi teisę dalyvauti beveik 1,2 tūkst. TS-LKD Kauno skyrių narių.
TS-LKD kandidato į merus atviri rinkimai vyks rugpjūčio 29–30 d. Kaune.
Tapti partijos kandidatu į Kauno merus savivaldos rinkimuose pretenduoja penki asmenys. Tai – visuomenininkas ir verslininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto tarybos narė Andrijana Filinaitė, Kauno TS-LKD Centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, Kauno TS-LKD Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė ir buvęs žurnalistas, komunikacijos specialistas Dainoras Lukas.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
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