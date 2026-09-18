Į Kauną suvažiavo ne tik vietiniai, bet ir svečiai iš kitų miestų, pasirengę dvi dienas praleisti bavariškų tradicijų ritmu.
Net ir tie, kurie tradicinio kostiumo nevilki, stengėsi į savo aprangą įtraukti bent vieną bavarišką akcentą.
Kauną jau apėmė bavariškas šurmulys (surask save nuotraukų galerijoje)
2026-09-18 21:33
Penktadienio pavakarę „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje gausu lankytojų, skamba bavariška muzika, o Oktoberfesto nuotaika persikelia ir į aplinkines gatves.
Į Kauną suvažiavo ne tik vietiniai, bet ir svečiai iš kitų miestų, pasirengę dvi dienas praleisti bavariškų tradicijų ritmu.
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