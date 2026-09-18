 Kauną jau apėmė bavariškas šurmulys (surask save nuotraukų galerijoje)

Kauną jau apėmė bavariškas šurmulys (surask save nuotraukų galerijoje)

2026-09-18 21:33 diena.lt inf.

Penktadienio pavakarę „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje gausu lankytojų, skamba bavariška muzika, o Oktoberfesto nuotaika persikelia ir į aplinkines gatves.

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Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės Kaune įsibėgėja Oktoberfesto linksmybės

Į Kauną suvažiavo ne tik vietiniai, bet ir svečiai iš kitų miestų, pasirengę dvi dienas praleisti bavariškų tradicijų ritmu.

Net ir tie, kurie tradicinio kostiumo nevilki, stengėsi į savo aprangą įtraukti bent vieną bavarišką akcentą.

Šiame straipsnyje:
Volfas Engelman
Oktoberfest
kaunas

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