Kaunas atnaujino Darnaus judumo planą: numatyta ne tik pirmoji tramvajaus linija

Skelbs projektavimo konkursą
„Tramvajus Kaunui reikalingas ne kaip atskira transporto priemonė, o kaip visos viešojo transporto sistemos dalis. Mūsų tikslas – patogumas ir greitis. Reikia suprasti, kad tai nebus greitas procesas. Tai – planas į priekį, ateities Kaunui“, – tikina miesto meras Visvaldas Matijošaitis, pridėdamas, kad tam ketinama pasitelkti Europos Sąjungos fondų lėšas.
Šią savaitę miesto taryboje patvirtintas Darnaus judumo plano atnaujinimas. Jis derintas ir su Susisiekimo ministerija, ir su kitomis suinteresuotomis pusėmis.
Artimiausiu metu planuojama skelbti tramvajaus linijos projektavimo konkursą. Skaičiuojama, kad projektavimo darbai gali užtrukti apie pusantrų metų.
Kaip rašoma pranešime spaudai, pirmiausia numatoma įrengti trumpesnę trasą, kuri driektųsi Šiaurės ir Savanorių prospektais. Automobilių eismui planuojama palikti ne mažiau kaip po dvi eismo juostas abiem kryptimis.
„Tokio dydžio miestui kaip Kaunas tramvajus yra optimali didelio našumo transporto rūšis. Tramvajaus atsiradimas būtų ne vien naujos transporto rūšies įdiegimas, bet ir viso viešojo transporto tinklo stiprinimas“, – prideda Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Tramvajaus linija intensyviausiose Kauno vietose galėtų perimti dalį keleivių, kuriuos šiandien aptarnauja autobusai ir troleibusai. Be to, šiuo metu Šiaurės prospekte yra troleibusų bazė, kurią išplėtus būtų galima įrengti depą.
Atsižvelgta į srautus
Savivaldybės užsakymu atliktoje didelio našumo viešojo transporto studijoje vertintos keturios galimos tramvajaus trasos.
Analizuojant variantus atsižvelgta į keleivių srautus, gyventojų judėjimo kryptis, miesto gatvių infrastruktūrą ir galimybes užtikrinti sklandų susisiekimą.
Planuojant pirmąją tramvajaus liniją kartu būtų sprendžiamas ir infrastruktūros klausimas. Galutinė kaina ir techniniai sprendiniai paaiškės tik parengus projektą.
Pirmieji terminalai – kitąmet
Kaune tramvajaus linijos planavimas vyksta kartu su platesne viešojo transporto tinklo pertvarka.
Pagal atnaujintą Darnaus judumo planą, miestas numato skirtinguose mikrorajonuose įrengti šešis viešojo transporto terminalus. Juose susijungtų skirtingų krypčių maršrutai.
Iš miesto pakraščių atvykstantys keleiviai terminaluose galėtų patogiai persėsti į dažniau kursuojančias pagrindines viešojo transporto linijas. Taip būtų galima sumažinti besidubliuojančių maršrutų skaičių.
Pirmieji terminalai numatyti Raudondvario ir Žemaičių plentuose. Čia reikalingą infrastruktūrą planuojama turėti jau kitąmet.
Ateityje analogiškos vietos numatytos Savanorių, Karaliaus Mindaugo prospektuose, taip pat Aleksote ir Panemunėje.
(be temos)