Kaunas imasi lyderystės: nelaukiame sprendimų iš kitur – patys kuriame sąlygas

Naujosios programos tikslas – skatinti Kauno daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus renovuoti savo daugiabučius, gerinti jų technines ir energines savybes, mažinti šilumos energijos sąnaudas, o tuo pačiu ir gyventojų išlaidas šildymui. Tuo pačiu prisidės prie miesto estetinės ir gyvenamosios aplinkos gerinimo bei bendro Kauno patrauklumo didinimo.
Naujoji iniciatyva suderinta su valstybine Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa bei programa „(R)evoliucija“, pagal kurią erdviškai susijusiems dviem ar daugiau daugiabučių namams, kurie yra renovuoti ar renovuojami, savivaldybė siūlo savo lėšomis sutvarkyti aplinkinę infrastruktūrą: įvažas, šaligatvius, automobilių stovėjimo vietas, žaliąsias zonas ir laisvalaikio erdves. Gyventojai taip pat gali tikėtis naujų vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, pėsčiųjų takų bei geresnio teritorijų apšvietimo.
„Matome aiškią tendenciją – valstybės parama daugiabučių namų renovacijai mažėja ir tampa vis mažiau patraukli gyventojams. Kaunas imasi lyderystės ir pristato naują iniciatyvą, skirtą skatinti kvartalinę modernizaciją. Naujoji programa papildo jau veikiančią miesto iniciatyvą – „Revoliucijos“ programą. Mūsų tikslas paprastas: nelaukti sprendimų iš kitur, o patiems kurti sąlygas, kad kauniečiai galėtų greičiau ir patogiau atnaujinti savo gyvenamąją aplinką“ – sakė Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Pagal naują Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimo programą, savivaldybė finansuos tiek energinį efektyvumą didinančias, tiek kitas daugiabučių atnaujinimo priemones. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir ne mažiau kaip 40 proc. sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama ne mažesnio kaip 25 proc. energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga.
Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100 proc. statybos darbams skirtų investicijų, atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal penkis nustatytus kriterijus. Daugiausia paramos galės tikėtis projektai, surinkę 70 ir daugiau balų – jiems bus kompensuojama iki 100 proc. darbų kaštų, Surinkus nuo 50 iki 69 balų, savivaldybės parama galės siekti iki 70 proc., o mažiau nei 50 balų gavę projektai galės pretenduoti į iki 30 proc. finansavimą.
Vertinant paraiškas, tarp svarbiausių kriterijų – kvartalinė renovacija, kai vienoje teritorijoje numatyta atnaujinti dviejų ar daugiau daugiabučių grupes. Kuo daugiau vienoje teritorijoje renovuojamų namų, tuo daugiau balų galės surinkti projektas. Kitas esminis kriterijus ir prioritetas – nusprendusiems renovacijai naudoti skydų technologiją. Tokie projektai bus vertinami pirmiausia, nepriklausomai nuo kitų programoje nustatytų kriterijų.
Papildomi balai bus skiriami daugiabučiams, esantiems savivaldybės patvirtintose gyvenamųjų teritorijų tvarkymo programos teritorijose, projektams, kuriuos administruoja didesnę patirtį turintys administratoriai, bei namams, kurių gyventojai investicijų plane yra numatę 20 proc. rezervą papildomiems darbams. Taip pat bus vertinamas projekto įgyvendinimas teritorijose, kuriose jau investuojama į infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymą bei inovatyvių sprendimų taikymą, gerinant daugiabučių technines ir estetines savybes bei gyventojų gyvenimo kokybę. Kvietimas dalyvauti programoje, susijusi dokumentacija ir sąlygos bus skelbiamos kaunas.lt svetainėje. Projektų administratoriams paraiškoms pateikti bus skiriamas ne trumpesnis kaip vieno mėnesio terminas. Pasibaigus kvietime numatytam laikotarpiui, pavėluotai pateikti prašymai nebus nagrinėjami. Jei pateikti dokumentai bus neišsamūs, netinkamai įforminti ar juose bus nurodyti netikslūs duomenys, projektų administratoriams bus suteiktas papildomas terminas trūkumams pašalinti.
Savivaldybė taip pat užtikrins paraiškų vertinimo proceso skaidrumą – per 10 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos savo interneto svetainėje paskelbs visų gautų prašymų sąrašą, o informacija apie jų nagrinėjimo eigą bus reguliariai atnaujinama.
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