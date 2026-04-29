Kaunas ir Vilnius: naujausia žinia apie šildymo sezono pabaigą

Panevėžys ir Klaipėda pranešė šildymo sezoną baigsiantys ketvirtadienį, iki penktadienio šilumos tiekimą, išskyrus švietimo ir socialines įstaigas, nutrauks ir Šiauliai.
Sprendimas turėtų paaiškėti rytoj.
„Stebime tiek faktines orų sąlygas, tiek orų prognozes ir sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos priimsime nusistovėjus šiltesniems orams. Artimiausių kelių dienų prognozė rodo, kad naktimis Vilniuje dar gali būti šalnų, o dienomis temperatūra neviršys 10 laipsnių“, – komentare BNS nurodė Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.
„Sprendimas turėtų paaiškėti rytoj, pirmoje dienos pusėje“, – komentare BNS trečiadienį teigė Kauno savivaldybės atstovė Rasa Markauskaitė.
Šildymo sezonas Lietuvoje paprastai baigiamas, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra viršija 10 laipsnių šilumos.
Daugiabučių gyventojai, norintys būstą šildytis ilgiau, gali tęsti šildymą daugumos bendraturčių sutarimu.
