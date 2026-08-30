Kaunas iškilmingu renginiu paminės Laisvės dieną

Renginio pradžioje bus giedamas himnas ir paleistos Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopos salvės.
Po jų tylos minute susirinkusieji pagerbs žuvusiųjų už Lietuvos ir Ukrainos laisvę atminimą, taip pat vyks šaulių priesaikos ceremonija.
Minėjime sveikinimo žodį tars Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs ministras pirmininkas, derybų grupės dėl Rusijos kariuomenės išvedimo narys Aleksandras Abišala.
Viso renginio metu lankytojai taip pat galės nemokamai apžiūrėti karo techniką, dalyvauti muziejaus edukacijose, susipažinti su Lietuvos kariuomenės, šaulių ir kitų tarnybų ginkluote bei įranga.
Šventėje taip pat bus galima išvysti Viešojo saugumo tarnybos šarvuotį bei stebėti Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kinologų pasirodymą su tarnybiniais šunimis.
Gros Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo grupė, taip pat aktorius Jokūbas Bareikis ir grupė „Legenda“.
ELTA primena, kad Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 d. , tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuvą paliko likus kelioms minutėms iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. vidurnakčio.
Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug penkios divizijos, kurias sudarė apie 34,5 tūkst. karių, maždaug 1 tūkst. tankų, 180 lėktuvų ir 1,9 tūkst. šarvuočių.
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