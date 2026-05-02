Kaunas išrinko nuoširdžiausią medikę: giria ir pacientai, ir kolegos

Maloniai nustebinta
„Vienintelė gydytoja, kuri sugebėjo dėl sūnaus sveikatos problemų pasiūlyti tinkamą gydymo būdą ir nusiuntė tolesnei aukšto lygio specialistų priežiūrai. Esu be galo dėkinga“, „Empatiška, profesionali ir vaikams labai draugiška gydytoja“, „Nuostabi gydytoja. Visus mano vaikus gydė. Labai šilta ir profesionali“, „Atjaučianti, niekada neatsisakanti padėti!“ – padėkų I. Minkevičienei su kiekviena diena vis gausėja, o viešai išsakytos ar parašytos tampa dar svaresnės.
„Maloniai nustebino pasisakymai ir komentarai“, – vos projektui įpusėjus, sakė gydytoja otorinolaringologė. Ją nustebino pasisakymų gausa. Atsiliepimai – labai šilti ir jautrūs.
Gražių žodžių apie ją negailėjo ir I. Minkevičienės kolegos. „Kaip rašo jos pacientai, gydytoja optimizmu įkvepia vilties, o šiltu bendravimu randa kelią ir į mažiausių, ir į uždarų pacientų širdis. Visiškai pritariu, nes tai kolegė, kuriai gali drąsiai paskambinti, kuri visada padeda, randa sprendimą ir pasirūpina pacientu. Ne ant technologijų ar inovacijų laikosi didžiosios ligoninės, o būtent ant tokių žmonių“, – apie rinkimų nugalėtoją atsiliepė gydytoja vaikų neurologė Milda Dambrauskienė.
Nuoširdžiausio Kauno gydytojo rinkimuose I. Minkevičienė sulaukė daugiausia „Kauno dienos“ skaitytojų balsų.
Tiltas tarp pacientų ir medikų
Atsiimti Nuoširdžiausio Kauno mediko apdovanojimo ant Kauno valstybinės filharmonijos scenos antradienį lipo I. Minkevičienės dukros.
„Nuo mažens su sese namuose girdėjome mamos žodžius, kad labai svarbu gyvenime turėti mėgstamą darbą. Labai smagu, kad mama kiekvieną dieną iš darbo grįžta su šypsena, atrodo, kad niekada ir nepavargusi. Su tokiu polėkiu ir šiandien ji yra išvykusi tobulintis. Manau, bus labai laiminga, sulaukusi tokio įvertinimo už tai, ką daro su didele meile ir atsidavimu“, – sakė viena dukrų.
Pati gydytoja apdovanojimų vakarą Kaune ant scenos lipti negalėjo – I. Minkevičienė buvo išvykusi į seniai planuotą labai svarbią profesinę konferenciją – vieną didžiausių ir prestižiškiausių ausų, nosies, gerklės bei galvos ir kaklo chirurgijos specialistų susitikimų Šiaurės Amerikoje.
Nuoširdžiausio Kauno gydytojo rinkimai – dienraščio „Kauno diena“ ir Lietuvos gydytojų sąjungos iniciatyva, skirta tiltams tarp pacientų ir medikų kurti, kalbėti apie nuoširdaus tarpusavio bendravimo svarbą ir medikų pasišventimą.
„Žodis gydo, žodis žeidžia“, – akcentavo Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno filialo pirmininkė Virginija Lukšienė, per ilgametę praktiką ir remdamasi kolegų patirtimi įsitikinusi, kad žmonėms svarbu ne tik gauti medicininį patarimą, bet ir būti išklausytiems, išgirstiems, pamatytiems.
Tai labai svarbu ir patiems medikams.
Šūsnys laiškų
Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio vadovas Tadas Pranckevičius visus tą vakarą į filharmoniją susirinkusius medikus sveikino su profesine švente ir linkėjo visiems būti dėmesingiems, rūpestingiems, palaikyti vieniems kitus ir būti sveikiems.
„Neabejoju, kad atgaivinti Nuoširdžiausio Kauno gydytojo rinkimus vertėjo. Ne tik dėl Jūsų šypsenų šį vakarą, – į medikus kreipėsi „Kauno dieną“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas, – tačiau ir dėl gausybės skaitytojų laiškų. Sulaukėme daugybės skaitytojų laiškų su balsavimo kuponais, nemažai kauniečių patys atnešė juos į „Kauno dienos“ redakciją.“
„Jūsų pacientų, jų artimųjų balsus skaičiavome tūkstančiais, – tęsė T. Širvinskas. – Tiek žmonių įvertino jūsų darbą, savo balsais tardami jums simbolinį „Ačiū!“
Jis džiaugėsi dienraščio sudaryta galimybe kauniečiams išreikšti gydytojams nuoširdžią padėką už darbą, kuris yra kur kas daugiau nei darbas, – tai misija.
„Mieli gydytojai, ačiū, kad ne tik gydote, bet ir nepritrūkstate nuoširdaus dėmesio, gero žodžio žmonėms, kurie kiekvieną dieną rikiuojasi prie jūsų kabinetų, laukia jūsų operacinėse ar palatose“, – sakė „Kauno dienos“ vadovas.
Vienija geras žodis
Į šventę buvo pakviesti visi penki Nuoširdžiausio Kauno gydytojo finalo dalyviai.
Į sceną kopė širdies chirurgas, LSMUL Kauno klinikų Širdies centro Širdies chirurgijos skyriaus Išeminės širdies ligos chirurgijos sektoriaus vadovas, LSMU Širdies centro docentas Algimantas Budrikis, pats besivadovaujantis ir rezidentams bei studentams skiepijantis nuoširdaus santykio su pacientais ir jų artimaisiais svarbą.
Apdovanota Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio šeimos gydytoja Brigita Vėtaitė-Krikščiūnienė, iš pacientų ir jų artimųjų sulaukianti padėkų ir už dėmesį, žmogišką šilumą.
Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio gydytoja gastroenterologė Dalia Miškinienė, apibūdinama kaip visada besigilinanti į paciento situaciją, randanti ir sprendimą, ir gerą žodį, irgi buvo pagerbta visų plojimais, diplomu, gėlėmis ir dovanomis.
Ovacijos skriejo Kauno miesto poliklinikos Kalniečių padalinio šeimos gydytojui Sauliui Narauskui, kuris, pacientų teigimu, itin vertinamas ir už profesines žinias, ir už rūpestingumą, atidumą, kantrybę.
Nuoširdžiausio Kauno gydytojo apdovanojimus vainikavo atlikėjos Sarah’os Brightman dainų, atliekamų „Il Senso“ solistės Indrės Anankaitės, koncertas.
Nuoširdžiausio Kauno gydytojo rinkimai yra tapę gražia tradicija. Per ankstesnius metus šį titulą yra pelnę įvairių sričių medikai: šeimos gydytojai, chirurgai, kardiologai, vaikų ligų specialistai ir kiti savo darbui atsidavę profesionalai. Juos vienija ne tik pareigos ar specialybė, bet ir gebėjimas gydyti ir vaistais, ir žodžiu.
Dirba be galo mėgstamą darbą
Kaip jau esame rašę, gerbiama, iškili, labai pozityvi gydytojo profesija I. Minkevičienę traukė nuo paauglystės.
„Mano šeima žino, kad aš be proto mėgstu savo darbą. Stengiuosi dėl kiekvieno paciento. Gal taip yra todėl, kad pati iš aplinkos sulaukiu daug palaikymo, iš savo artimiausių žmonių, turiu tvirtą pagrindą namie. Gal iš čia kyla toks stabilumas, ramumas, nuoširdumas, kuriuo galiu dalytis su pacientais? Gal man tiesiog pasisekė, kad turiu be galo mėgstamą darbą, supratingą šeimą, tėvus, vaikus. Anūkės – jau dvi. Gal man pasisekė, kad augau labai geroje aplinkoje, kad gimiau tokioje šeimoje, turėjau labai mylinčius senelius ir tėvus?“ – sakė I. Minkevičienė.
Pagarbus pokalbis, bendravimas suteikia pasitikėjimo gydytoju. Jei pacientas žinos, ko tikėtis, ramiau ir laisviau jausis, bus lengviau jį apžiūrėti, atviriau atsakys į klausimus apie savo sveikatą, gyvenimo būdą.
„Pacientas – ne liga. Jis asmenybė. Viskas prasideda nuo to, kad visi turime ir savų džiaugsmų, ir problemų, ir viso kito. Pradedi kalbėtis, bendrauti, aiškintis, kaip jaučiasi, kaip gyvena, kaip buvo anksčiau, kokiomis ligomis tėvai sirgę, kokiomis – pats pacientas, kaip buvo gydytas“, – sakė I. Minkevičienė, dirbanti ir poliklinikoje, budinti stacionare, konsultuojanti kolegas ir pacientus. Tenka ir operuoti.
„Būtina išvalyti galvą nuo minčių apie darbą, kad pailsėčiau ir turėčiau jėgų padėti pacientams. Yra ir labai sunkių ligų. Man labai skauda širdį dėl pacientų, bet nenuleidžiu rankų, bandau, bandau, bandau padėti, – teigė I. Minkevičienė, pacientams vienareikšmiškai linkinti sveikatos. – Negrįžkite pas mane – visi būkite sveiki, stiprūs, kad jums kuo geriausiai viskas klostytųsi!“
Išsamų pokalbį su Nuoširdžiausia Kauno gydytoja tapusia I. Minkevičiene parengsime ir publikuosime viename iš vėlesnių „Kauno dienos“ numerių, gydytojai grįžus iš komandiruotės.
