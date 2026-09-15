Kaunas pagerbs švietimo šviesuolius: išrinko Metų mokytojus ir Metų vadovus

Ši tradicija Kaune puoselėjama nuo 2011-ųjų. Metų mokytojo premija – simbolinė miesto padėka žmonėms, kurie kasdien savo žiniomis ir atsidavimu augina ateities kauniečius.
Taip įvertinamas pedagogų profesionalumas, kūrybiškas požiūris į darbą, iniciatyvos, atsidavimas ir indėlis į aukštą miesto švietimo kokybę.
„Mokytojai tai žmonės, kurie padeda vaikams stiprinti žinias, patikėti savimi, atrasti tai, kas jiems sekasi, ir drąsiai žengti pirmyn. Stiprūs švietimo įstaigų vadovai kuria aplinką, kurioje sėkmingai auga ne tik mokiniai, bet ir patys pedagogai.
Miestas savo ruožtu užtikrina, kad švietimo bendruomenė turėtų kokybiškas sąlygas tobulėti. Nuosekliai investuojame į švietimo infrastruktūros plėtrą ir atnaujinimą“, – džiaugėsi Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Šiemet Metų mokytojo premijos bus skirtos: Aistei Kavolienei (Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos šokio mokytojai ekspertei), Eisvinai Burbaitei (Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai), Laurai Dirsei (Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedei metodininkei), Daivai Brukienei (Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertei) ir Paulinai Jacynei (Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos fizikos ir matematikos mokytojai).
Kartu bus apdovanoti ir trys Kauno ugdymo įstaigų vadovai – Rasa Bortkevičienė (Kauno švietimo inovacijų centro direktorė), Regina Beinorienė (Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė) ir Mindaugas Labanauskas (Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius).
Apdovanojimas skiriamas už ryškius švietimo įstaigos veiklos pokyčius bei konceptualius darbus švietimo srityje, formuojant ir įgyvendinant miesto švietimo politiką.
Spalio 13 dieną „Žalgirio“ arenoje vyksianti šventė suburs visą Kauno švietimo bendruomenę. Joje susitiks mokyklų ir gimnazijų, lopšelių-darželių specialistai, neformaliojo ir privataus ugdymo pedagogai, ugdymo įstaigų vadovai, jų kolegos ir artimieji.
Šventės metu bus įteiktos Metų mokytojų ir Metų vadovo premijos, pagerbti kitų ugdymo įstaigų vadovai ir padėkota kitiems žmonėms, savo darbu prisidedantiems prie miesto švietimo.
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