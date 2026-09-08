Kaunas sieks dalinio finansavimo Ekstremalaus sporto centro statybai

„Mūsų projektas puikiai atitinka kvietime nustatytas sąlygas. Neabejojame, kad paraiška būtų vertinama teigiamai ir surinktų didelį balų skaičių. Yra tikimybė, kad dalinis finansavimas padengtų pusę projekto sumos“, – sako Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Mėgėjams ir profesionalams skirtas Ekstremalaus sporto centras, finansavimo skyrimo atveju, būtų dalinai finansuojamas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2030 m. plėtros programą.
Naujame objekte planuojama vystyti riedlenčių, dviračių, triukinių paspirtukų ir kitas ekstremalaus sporto šakas. Sumontuotų įrenginių technologija bus pritaikyta riedučiams („inline skate“), WCMX, BMX ir MTB dviračiams, boulderingui, parkūrui ir bėgimui su kliūtimis.
Lauko teritorijoje numatyta įrengti dengtas, atviras ir viešai prieinamas sporto erdves. Čia pat vietos bus gatvės stiliaus sporto erdvėms su dubens formos elementu, asfalto dangos „Pump Track“ trasoms, pradedančiųjų zonai, taip pat parkūro erdvei, lauko kopimo sienelei ir spiralės formos įrenginiui paspirtukams, riedučiams bei kitoms ratukinėms priemonėms.
Vykdant statybas S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A sklype taip pat ruošiamasi sutvarkyti ir įrengti centro teritoriją – lankytojų prieigas, dviračių stovus, automobilių stovėjimo aikštelę, apšvietimą, želdinius ir objekto veiklai reikalingus inžinerinius tinklus.
Bendra numatoma projekto vertė siektų 16,33 mln. eurų. Sulaukus dalinio finansavimo, 8 mln. Eur būtų skirti iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos. Likusi suma būtų padengta savivaldybės biudžeto lėšomis.
4 tūkst. kv. m ploto kompleksas bus didžiausias Baltijos šalyse, tinkamas tiek pradedantiesiems, tiek ir profesionalams.
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