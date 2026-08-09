Kaune – 4 mln. eurų mįslė

Jei pasaulis kadaise ginčijosi, kokios spalvos yra garsioji suknelė – mėlynos ar baltos su auksu, Kaune dabar kyla ne mažiau intriguojanti mįslė: kur stovės apžvalgos ratas? Savivaldybė kartoja, kad dar nenuspręsta, nors Nemuno saloje jau darbuojasi technika ir darbininkai. Valdžia tikina, kad čia tiesiog tvarkoma teritorija, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Tačiau iš paukščio skrydžio matomi darbai toli gražu neprimena vien takų įrengimo.
„Mes ten vizualiai matysime pėsčiųjų takus, turėsime kietą grunto paviršių, ant kurio galėsime pastatyti, ką sumanysime – tai ir apžvalgos ratas, atrakcionai, įvairūs įrenginiai. Tokių vietų Kaune numatyta ne viena ir ne dvi“, – sakė Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Apžvalgos ratą valdys savivaldybės įmonė „Kaunas IN“, tačiau ir jos vadovas tikina, kad vieta, kur jis stovės, dar nežinoma.
„Bus ten, kur turi daugiausia potencialo, geriausias galimybes aptarnauti, didžiausius srautus. Nenoriu pasakyti vietos. Nėra daug laiko, kurio prašome, kad galėtume pasakyti“, – teigė „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Esą numatytos penkios galimos vietos. Tarp jų – Mažasis Ąžuolynas ir Vytauto parkas.
„Ratas yra pusiau perkeliamas. Mes turime turėti alternatyvas jau paruoštas tam, kad galėtume jį pastatyti vienoje ar kitoje vietoje pagal miesto poreikius“, – aiškino T. Stankevičius.
Tačiau Nemuno saloje, panašu, vieta ruošiama taip, kad čia galėtų stovėti apžvalgos ratas. Darbais jau susidomėjo ir Statybos inspekcija.
„Inicijuotas skubos tvarka patikrinimas. Patikrinimo vietoje nustatyta, kad įrengtos dvi iškasos, įrengti poliai, vienoje iškasoje pradėtas montuoti karkasas. Tyrimas tęsiamas“, – komentavo Valstybinės darbo inspekcijos 1-ojo skyriaus patarėjas Ramūnas Grigaitis.
Oficialiai jokių statybą leidžiančių dokumentų inspektoriai nematė.
Savivaldybė aiškina, kad susitvarkys taip, jog leidimų nereikės.
Statybos leidimo nereikia.
„Pirmos kategorijos nesudėtingiems takams statybos leidimo nereikia. Kai pastatysime tuos takus, išmatuosime ir, manau, kad išliks iki 100 kvadratinių metrų bei išlaikys nesudėtingo statinio statusą. Statybos leidimo nereikia“, – aiškino P. Pachomovas.
Kauniečiai naujos pramogos laukia, tačiau abejoja jos vieta – sako, kad apžvalgos ratui labiau tiktų aukštesnė vieta ant kalno.
„Manau, kad saloje – netinkamiausia vieta. Saloje daug statinių, be to, ji apačioje“, – sakė vyras.
„Vieta nelabai tinkama, labai užstatyta, labai žemai. Ratui aukščiau galėtų būti geresnė vieta“, – svarstė kaunietis.
„Gera vieta, senamiestis, matysis visas miestas, koks jis buvo“, – teigė praeivis.
„Čia ir taip daug visko saloje, bet manau, kad ne“, – sakė moteris.
„Čia tokia strateginė vieta – Aleksotas, Žaliakalnis, viskas matysis“, – svarstė vyras.
Dar vienas paradoksas – apžvalgos rato dar nėra, o kainos jau patvirtintos savivaldybės taryboje.
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„Suaugusiajam – 12 eurų, senjorams, vaikams iki 16 metų – 8 eurai. Daug nuolaidų grupėms, mokykloms, kitoms grupinėms ekskursijoms“, – pasakojo T. Stankevičius.
Numatytos atskiros kainos ir prabangą mėgstantiems. Ratas turės VIP gondolą.
„50 eurų dviem asmenims. Gondola talpina keturis asmenis. Sumokėjus po 25 eurus, VIP patirtis kainuotų apie 100 eurų“, – aiškino T. Stankevičius.
Miesto opozicija piktinasi, kad kasdien Kauno apžvalgos rato detektyvo istorija darosi vis keistesnė ir panašėja į impulsyvų, o ne apgalvotą pirkinį.
„Šita istorija atrodo groteskiškai, nes susidaro įspūdis, kad nusipirkome ratą ir po to galvojame, kur jį padėti. Patvirtiname kainas nežinodami, kur jis stovės“, – sakė miesto opozicijos atstovė Audronė Jankuvienė.
45 metrų aukščio apžvalgos ratas turės 32 uždaras, šildomas ir kondicionuojamas gondolas. Miestui jis turėtų kainuoti beveik 4 milijonus eurų. Žadama, kad ratas pradės suktis jau šį rudenį.
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