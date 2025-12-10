Kaune išrinkta geriausia Steigiamojo Seimo aikštės architektūrinė vizija

Aiškios konkurso gairės
Dabartinė Steigiamojo Seimo aikštė – jautri ir mažai įveiklinta Kauno senamiesčio teritorija. Nuo XIX a. vidurio šioje vietoje veikė „Senosios rinkos“ turgavietė, tarpukariu viena populiariausių vietų maisto prekybai. Šiandien aikštės teritorija – viena mažiausiai išnaudojamų Senamiesčio erdvių, todėl jos atkūrimui ir kvartalo transformacijai surengtas architektūrinės idėjos konkursas.
Kaip rašoma pranešime, siekiant užtikrinti kokybiškas ir aiškiai struktūruotą konkurso užduotį, savivaldybė dar 2017 metais inicijavo išsamią teritorijos urbanistinę studiją. Jos pagrindu 2024 metais parengti, su institucijomis ir visuomene suderinti ir patvirtinti detaliojo plano sprendiniai. Atlikus šiuos paruošiamuosius darbus, turint aiškius erdvinius kvartalo apribojimus, buvo galima aiškiai suformuoti konkurso užduotį, įvardyti teritorijos potencialą ir išgryninti pagrindinius urbanistinius principus.
Miestas taip pat numatė, kad architektai turės galimybę koreguoti detaliojo plano sprendinius, jei jų siūlomi urbanistiniai ar architektūriniai sprendimai bus pagrįsti, įdomūs ir kurs papildomą pridėtinę vertę. Tokiu būdu siekta ne apriboti kūrybiškumą, o sudaryti sąlygas rasti teritorijai tinkamiausią ilgalaikį sprendimą.
Projektų autoriai turėjo jautriai interpretuoti teritorijos istoriją, išlaikyti senamiesčiui būdingą mastelį ir ryšį su aplinkinėmis gatvėmis, siūlydami tvarius, etapais vystomus sprendinius. Jiems reikėjo suderinti paveldosaugą su šiuolaikinių, funkcionalių erdvių poreikiais ir sukurti žmonėms skirtą aikštę – patogią, saugią, apsaugotą nuo triukšmo, pritaikytą kasdienai ir renginiams.
Papildomai projektų autoriai turėjo įvertinti pėsčiųjų ir kitų judėjimo srautų logiką, užtikrinti patogią, aiškią ir universalaus dizaino principais grįstą erdvės struktūrą.
Laimėtoja – harmoninga idėja
„Steigiamojo Seimo aikštė turi potencialą tapti patrauklia ir aktyvia miesto erdve, tačiau šiuo metu nėra intensyviai naudojama, stokoja aiškesnio funkcionalumo, todėl nėra populiari tarp miestiečių. Ankstesnės iniciatyvos jos gaivinimui nepasiteisino, todėl nuspręsta žengti konceptualiai tvirtesnį žingsnį – skelbti architektūrinės idėjos konkursą viso kvartalo atnaujinimui. Šiame konkurse buvo sprendžiami ne tik viešosios erdvės, bet ir aplinkinių pastatų užstatymo bei jų funkcijų klausimai, kad būtų sukurtas darnus ir visavertis urbanistinis ansamblis“, – sakė Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. architektas Gedeminas Barčauskas.
Konkurse varžėsi net septyni kolektyvai, pateikę įvairias Steigiamojo Seimo aikštės ir supančios aplinkos vizijas. Jų paraiškas vertino kompetentinga komisija: prof. Dalia Dijokienė, architektai Gedeminas Barčauskas, Laura Pavasarienė, Nerijus Stanionis, Gilma Teodora Gylytė, Vytautas Biekša, Nerijus Valatkevičius, Dalius Šarakauskas. Darbus recenzavo – architektė-paveldosaugos ekspertė Loreta Janušaitienė ir urbanistė Živilė Šimkutė.
Po diskusijų geriausiai konkurso tikslus atitinkančiu darbu pripažintas architektų kolektyvo UAB „Archas“ projektas „19/20“. Jis išsiskyrė kaip nuosekliausias ir labiausiai subalansuotas darbas, pasižymintis aukšta architektūrine kokybe, gebantis suderinti istorinį kontekstą su šiuolaikinės miesto erdvės funkcionalumu.
Architektų vizija „19/20“
Laimėjusi idėja jungia miesto istoriją, funkcionalumą ir šiuolaikinį dizainą. Darbe siūloma atkurti dalį buvusio turgaus perimetro, kuri, autorių nuomone, yra urbanistiškai pagrįsta, o likusią dalį įprasminti kitomis erdvės formavimo priemonėmis.
Pasak jų, L formos pastatai palei Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatves suteikia aikštei aiškią formą, o rytinė bei vakarinė aikštės dalys lieka atviros ir lengvai pasiekiamos miestiečiams. Nauji pastatai dera su Senamiesčio masteliu, tūriu ir fasadų proporcijomis, šlaitiniai stogai bei medžiagiškumas sujungia tradiciją su moderniais sprendimai.
Projektas taip pat kuriamas kaip pridėtinė vertė miestui: rytinėje dalyje planuojamas naujas Maironio gimnazijos korpusas. Jame numatoma įrengti klases, bendravimo erdves, mokytojų kabinetus ir auditoriją, atsiveriančią į aikštės pusę. Šiaurinėje dalyje – administracinis pastatas su bendruomenės centru ir restoranų ar kavinių erdvėmis. Aikštę atribojus nuo intensyvių gatvių ir pirmą aukštą pripildžius miestietiškomis funkcijomis ji taps patraukli įvairioms veikloms, skirtingoms amžiaus grupėms.
Gyventojų ir lankytojų patogumui numatyta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Grindinyje pažymimos buvusių istorinių turgaus pastatų ribos, išlaikant istorinės atminties ženklus, tačiau neapsunkinant šiuolaikinės aikštės funkcionalumo. Erdvė bus pritaikyta ramiam poilsiui, renginiams, mugėms ar koncertams. Taip pat planuojami želdynai aikštės „klombose“, suteikiantys pavėsį ir kuriantys jaukumą.
Laimėtojų komandai ekspertinė komisija pateikė rekomendacijas: didinti žalumos kiekį aikštėje, apgalvoti fasadų estetiką, įvertinti aukštingumo ir papildomo tūrio galimybes. Pirminė projekto vizija gali būti koreguojama ir tobulinama projektavimo procese, atsižvelgiant į techninius ar funkcinius poreikius, specialistų įžvalgas.
