Kaune jau stovi apžvalgos ratas: į miestą – iš 45 metrų aukščio

Ratas jau stovi, bet dar nesisuka, nesumontotos gondolos. Iš jų atsivers Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemosios Fredos, Aleksoto ir Žaliakalnio vaizdai.
„Nemuno saloje jau stovi apžvalgos ratas! Netrukus jį papildys gondolos“, – vaizdo įrašu antradienį pasidalijo Kauno miesto savivaldybė.
Kauno miesto savivaldybės vaizdo įrašas
Kaip anksčiau skelbta, gondolos bus pritaikytos naudoti skirtingais metų laikais. Jos šildomos ir kondicionuojamos. Vienu metu ratu galės kilti iki 192 žmonių.
„Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius anksčiau yra pabrėžęs, kad tokio objekto sėkmei svarbiausia – žmonių srautai. Apžvalgos ratui pasirinkta Nemuno sala dėl čia esančių kitų traukos centrų: „Žalgirio“ arenos, „Mokslo sala“, baseino, parko, įvairių renginių.
Apžvalgos ratas yra mobilus – prireikus jį bus galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą.
Jau esame skelbę, kad suaugusiems bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir neįgaliesiems – 8 Eur. Vaikams iki 4 metų ir neįgaliuosius lydintiems asmenims pramoga bus nemokama.
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 2 vaikai) kainuos 35 Eur, o su trimis vaikais – 39 Eur. VIP kabina vienam ar dviem asmenims su gėrimu: 50 Eur.
Apžvalgos rato atsiradimas mieste jau anksčiau buvo sukėlęs diskusijų. Buvo svarstoma, ar Kaunui toks objektas apskritai reikalingas, ar miesto lėšas vertėtų skirti kitoms reikmėms.
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