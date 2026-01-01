 Kaune keičiasi viešojo transporto bilietų kainos, kontrolė ir važiavimo sąlygos

2026-01-01 10:49
ELTOS inf.

Nuo 2026 metų Kaune įsigalioja viešojo transporto ir važiavimo sąlygų pakeitimai – galiojančio bilieto neturintys keleiviai vietoje baudos galės sumokėti aštuonių eurų „kontrolės mokestį“, keisis bilietų kainos perkant juos iš autobuso vairuotojo. Be to, plečiamos kelionių su gyvūnais galimybės, pranešė Kauno miesto savivaldybė.

Kaune keičiasi viešojo transporto bilietų kainos, kontrolė ir važiavimo sąlygos / T. Biliūno/BNS nuotr.

Pritarus savivaldybės tarybai, nuo Naujųjų viešojo transporto kontrolieriams nepateikus galiojančio bilieto, keleiviai galės tęsti kelionę iš karto banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu sumokėję aštuonis eurus. Iki šiol tokiais atvejais keleiviams grėsė 16–30 eurų administracinė bauda.

Tarybos sprendimu taip pat didinamos iš vairuotojo įsigyjamų bilietų kainos – jos sieks 1,50 euro. Atitinkamai keisis ir lengvatinių bilietų kainos – su 50 procentų nuolaida bilietas kainuos 75 centus, o su 80 proc. nuolaida – 30 centų.

Be to, ir toliau bus taikoma 99 proc. viešojo transporto bilieto lengvata nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams, o ne piko metu viešuoju transportu gyventojai galės keliauti nemokamai su šunimis.

