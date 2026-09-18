Kaune – naujokės: į Lietuvos zoologijos sodą atvyko didžiosios kapibaros

Jie įkurdinti erdviame voljere. Šių didžiausių pasaulyje graužikų paslaugoms – ir baseinas, nes vandenyje praleidžia daug laiko, jame net ir poruojasi.
Savo išvaizda primena labai dideles jūrų kiaulytes, tačiau ypatingo dėmesio sulaukia ne tik dėl savo išmatavimų. Šie Pietų Amerikos gyvūnai garsėja ramiu būdu, socialumu ir gebėjimu taikiai sugyventi su kitais gyvūnais. Gamtoje jos gyvena grupėmis, todėl joms svarbus nuolatinis ryšys su gentainiais. Būtent todėl ir atsivežtos dvi kapibaros.
Į Lietuvos zoologijos sodą kapibaros iš Rygos buvo atgabentos rugsėjo 17-osios vakarą. Anot Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų, gyvūnų kelionė iš Rygos buvo sklandi. Naujuose namuose jie buvo baukštūs, bet neatsisakė vaišių. „Tai jau geras ženklas“, – teigė Lietuvos zoologijos sodo vyr. biologė dr. Jurgita Autukaitė.
Viršutinės Zoologijos sodo teritorijos dalies vadovė Rimgailė Pėtelytė-Brazaitienė sakė, kad gyvūnai pasirodė jaukūs, tačiau kol kas apie jų charakterį spręsti dar anksti.
„Jiems viskas nauja, jie buvo šiek tiek pasimetę. Jie atvyko iš tikrai nemažos grupės, kurioje gyveno su seserimis, broliais ir tėvais. Tai jiems yra didžiulis stresas. Gyvūnai elgiasi kitaip negu įprastai, todėl jų charakteris, manau, atsiskleis pirmomis dienomis, pirmomis savaitėmis“, – pasakojo Zoologijos sodo atstovė.
Ką mes pastebėjome – ką daro vienas, automatiškai kartoja ir kitas.
Kol kas pastebima, kad abu gyvūnai vienas kitą stebi ir kartoja vienas kito veiksmus. Pasak specialistų, tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl kelionę ir įsikūrimą naujoje vietoje jiems lengviau išgyventi dviese.
„Ką mes pastebėjome – ką daro vienas, automatiškai kartoja ir kitas. Galbūt gerai, kad jie atvyko du. Jiems drąsiau, jie vienas kitą šiek tiek padrąsina“, – sakė pašnekovė.
Vardų kol kas neturi, tam į pagalbą planuojama pasitelkti Zoologijos sodo lankytojus.
Kapibaros bus ne vienintelės naujokės. Spalio pradžioje planuojama papildyti Himalajinių tarų kompaniją. Šiuo metu sode gyvena dvi patelės ir patinas. Iš Italijos zoologijos sodo ketinama atsivežti dar penkias pateles, kad būtų suformuota didesnė gyvūnų grupė.
Zoologijos sode taip pat planuojama papildyti ir vikunijų, priklausančių kupranugarinių šeimai, kolekciją. Joje šiuo metu laikomi patelė ir patinas, o ateityje ketinama atsivežti dar vieną gyvūną.
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