Kaune – šokiruojanti simbolika

Užkliuvo plakatai
„Kauno dieną“ pasiekė kauniečio laiškas, kuriame svarstoma apie mieste iškabintų plakatų teisėtumą, moralinius aspektus. Pasak kauniečio, dalis plakatų kursto nesantaiką, kiršina visuomenę.
Migracija turi būti valdoma valdžios institucijų, o ne specialiai žmonės kiršinami ir nuteikiami prieš atvykėlius.
„Viename plakate vaizduojamas tarsi pareigūnas, kuris stabdo emigrantus. Tačiau fone nupaišyta ir koncentracijos stovyklą primenanti tvora. Patys migrantai vaizduojami kaip lagerio kaliniai. Kitame plakate tarsi sakoma, kad Lietuva yra vienintelė širdyje. Gal ir skamba nekaltai, bet šiandieniame kontekste atrodo, kad posakis nukreiptas prieš kitataučius.
Aš nepritariu masinei migracijai, bet nemanau, kad tokie plakatai turėtų kaboti viešosiose erdvėse. Migracija turi būti valdoma valdžios institucijų, o ne specialiai žmonės kiršinami ir nuteikiami prieš atvykėlius“, – išsakė nuomonę kaunietis Gediminas.
Paišomos svastikos
Miestietis atkreipė dėmesį ne tik į ant apšvietimo stulpų pakabintus abejotinus plakatus, bet ir į tai, kad vis dažniau ant sienų galima pamatyti svastikos ženklų, kurie buvo naudojami ir nacistinėje Vokietijoje.
„Svastikomis išpaišytas duris pastebėjau Stoties turgaus prieigose. Čia dirbančio vyro paklausiau, kodėl niekas nenuvalo, tai jis tik tarstelėjo, kad vis tiek kažkas vėl nupaišo. Jis tikėjosi, kad kai ši vieta bus rekonstruota, niekam nekils rankos svastikomis bjauroti sienų“, – pridūrė „Kauno dienos“ skaitytojas.
Gresia baudos
„Kauno dienai“ Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis aiškino, kad už tokių plakatų kabinimą ir sienų paišymą gali būti skirtos baudos.
Be to, šiemet Kaune šio skyriaus specialistai pradėjo devynias administracinių nusižengimų teisenas pagal LR administracinių nusižengimų kodekso straipsnį „Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas“.
„Nusižengimai fiksuoti dėl viešosiose miesto erdvėse be leidimo kabinamų plakatų. Už pirmą kartą padarytą pažeidimą įstatymas numato įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų, o už pakartotinį tokio pobūdžio pažeidimą gali būti skiriama nuo 140 iki 600 eurų siekianti bauda“, – nurodė G. Gatulis.
„Kauno miesto savivaldybė, pastebėjusi ar gavusi pranešimą dėl viešosios tvarkos pažeidimų – nelegalių plakatų ar piešinių ant sienų, imasi veiksmų juos pašalinti“, – pridūrė Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.
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