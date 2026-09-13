Kaune už 6,3 mln. eurų atgims buvusios jaunimo mokyklos pastatas – veiks STEAM centras

Miesto savivaldybė paskelbė kapitalinio pastato remonto rangovo konkursą bei tikisi, kad laimėtojas netrukus galės pradėti darbus, BNS informavo savivaldybė.
Jos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas sako, kad pastatas jau gana ilgai yra apleistas, todėl reikia jį renovuoti.
„Netrumpą laiką pastatas buvo nenaudojamas, todėl akivaizdu, kad laikui bėgant pastato būklė natūraliai nyko dėl atmosferinio poveikio, į jį patekdavo ir pašaliniai asmenys, kurie taip pat negerindavo pastato būklės“, – komentare BNS teigė P. Pachomovas.
Pastatas bus pritaikytas neformaliam ugdymui – vadinamosioms STEAM veikloms – gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai (angl. science, technology, engineering, arts, maths).
Čia anksčiau veikė Tito Masiulio jaunimo mokykla, taip pat organizavusi neformaliojo švietimo veiklas.
Numatoma, kad pastatas pasižymės neutraliais šiuolaikinės architektūros elementais, fasadas bus juodos ir baltos spalvos.
„Projektuojamu pastatu siekiama papildyti aplinką modernesnės architektūrinės išraiškos objektu ir sukurti išsiskiriančios, bet neiššaukiančios architektūros tūrį, kuris tvarkingai įsilietų į gretimą aplinką“, – rašoma dokumentuose.
Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams.
Naujausi komentarai