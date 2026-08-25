Kaune vyks labdaros bėgimas „Vaikai vaikams“

Jau tradicija tapusį labdaros bėgimą „Vaikai vaikams“ organizuoja Kauno sporto mokykla „Startas“ kartu su Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondu. Praėjusiais metais renginys subūrė beveik 700 dalyvių, o šiemet organizatoriai tikisi sulaukti net tūkstančio geros valios žmonių. Kiekvieno jų dalyvavimas taps ne tik simboliniu palaikymu, bet ir realia pagalba mažajam kovotojui.
Gyvenimas, prasidėjęs kova
Nojus į šį pasaulį atėjo gerokai anksčiau, nei buvo tikėtasi – vos 31-ąją nėštumo savaitę. Pirmosios jo gyvenimo dienos buvo kupinos nežinios ir įtampos. Dėl sunkių sveikatos komplikacijų berniukas vos išgyveno, o gydytojai šeimai suteikė labai mažai vilties.
Vėliau paaiškėjo, kad Nojus gimė su retu Sotos sindromu, nustatomu maždaug vienam iš 14 tūkstančių vaikų. Berniukui taip pat diagnozuotas cerebrinis paralyžius. Dėl itin žemo raumenų tonuso ir sunkių judėjimo sutrikimų kiekvienas jo judesys reikalauja didžiulių pastangų, o tai, ko daugelis vaikų išmoksta natūraliai, Nojui tenka išsikovoti per ilgas treniruotes ir nuolatines reabilitacijas.
Nepaisydamas visų iššūkių, Nojus stebina savo ryžtu ir pažanga. Iki pusantrų metų jam buvo sunku net išlaikyti galvą, o šiandien berniukas jau geba savarankiškai atsisėsti, kurį laiką išsėdėti be atramos, šliaužia ir net paropoja. Jis pats iššliaužia iš lovos žaisti, domisi knygelėmis, klausosi pasakų, supranta, kas jam sakoma, ir smalsiai pirštu rodo į aplink esančius daiktus.
Nors Nojus kol kas pats nevalgo, neatsistoja, nevaikšto ir taria tik kelis žodžius, kiekviena jo pažanga šeimai tampa didžiule pergale. Artimieji viliasi, kad nuoseklus darbas padės berniukui išmokti kalbėti, savarankiškai valgyti, o galbūt vieną dieną ir vaikščioti.
Kasdienė kova, kurios nemato aplinkiniai
Už kiekvieno Nojaus pasiekimo slypi daugybė reabilitacijos valandų, specialistų konsultacijų ir nepaliaujamas tėvų darbas. Šeima daro viską, kad sūnus turėtų kuo daugiau galimybių stiprėti ir ateityje taptų kuo savarankiškesnis. Tačiau ši kova reikalauja ir didžiulių finansinių išteklių.
Vien reabilitacijoms Lietuvoje šeima kas mėnesį skiria nuo 600 iki 1000 eurų. Šiais metais Nojaus laukia dvi kelionės į Lenkiją, operacija, naujų įtvarų įsigijimas, reabilitacija Klaipėdos baseine bei kitos gydymo ir terapijos priemonės. Bendra Nojaus gydymui, reabilitacijai ir reikalingai įrangai skiriama suma per metus gali siekti apie 20 tūkstančių eurų ar net daugiau. Vienai šeimai tai yra itin didelė finansinė našta.
Viltis, kurią gali padovanoti bendruomenė
Šių metų labdaros bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos reabilitaciniam lazeriui „Avant LZ Trisdešimt ProZ“ įsigyti. Jo vertė siekia beveik 8 tūkstančius eurų. Prietaisą planuojama naudoti Nojaus terapijai Lietuvoje, dirbant su šią metodiką išmanančiais specialistais.
Šeima tikisi, kad papildomos terapijos padės berniukui toliau stiprėti ir siekti naujų judėjimo bei raidos rezultatų. Didžiausia Nojaus artimųjų svajonė – kad jis išmoktų savarankiškai valgyti, daugiau judėtų ir galėtų gyventi kuo savarankiškesnį gyvenimą.
Kartais pagalba nėra vien pinigai. Tai ir žinojimas, kad vaikas bei jo šeima savo kovoje nėra vieni. Tai bendruomenė, kuri ištiesia ranką tada, kai jos labiausiai reikia.
Rugsėjo 5-ąją kiekvienas nubėgtas kilometras ir kiekviena paaukota suma taps dar vienu žingsniu Nojaus stiprėjimo link. Organizatoriai tiki, kad bendromis pastangomis pavyks suteikti berniukui daugiau galimybių augti, judėti ir siekti naujų pergalių.
Kviečiame registruotis į labdaros bėgimą „Vaikai vaikams“ ir tapti šios prasmingos istorijos dalimi. Kartais tam, kad vaiko rytojus būtų šviesesnis, užtenka vieno žmogaus sprendimo padėti.
Registracija: https://smstartas.lt/vaikai-vaikams/.
Norintys prisidėti prie Nojaus gydymo gali aukoti:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įmonės kodas: 302721009.
Sąskaitos Nr. LT147290099086499744
Bankas „Citadele“
Mokėjimo paskirtis: PARAMA VAIKAI VAIKAMS.
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