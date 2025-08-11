 Kauniečiai, atsargiai: viduryje gatvės atsivėrė pavojinga smegduobė

2025-08-11 16:27
Jurgita Šakienė

Skaitytoja Gabrielė portalui kauno.diena.lt atsiuntė vaizdą iš Kauno centre esančios Spaustuvininkų gatvės.

„Baisi smegduobė ir niekas nieko netvarko. Atrodo, kad visiems dzin“, – komentavo skaitytoja. Nuotraukoje matyti, kad vieta, kur įlūžęs asfaltas, pažymėta strypu su raudona medžiaga.

Skaitytojos nuotr.

Smegduobė pastebėta dar penktadienį. Portalo kauno.diena.lt žurnalistai pirmadienį nuvyko į minėtą gatvę ir rado smegduobę. Ji praplatėjusi iki metro. Gylis – tikrai žemiau kelių.

Važiuodami Spaustuvininkų gatve, jungiančia Kęstučio gatvę ir Karaliaus Mindaugo prospektą, būkite itin atsargūs.

Kreipėmės į „Kauno švarą“, administruojančią Kauno avarinę tarnybą, į kurią patariama kreiptis dėl avarinių situacijų mieste, tarp kurių – ir smegduobės. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.

