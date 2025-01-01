Kauniečiai: tai buvo šilta ir džiugi patirtis

Kauniečiai tikino, kad penktadienį vyko į Kauno centrą, netoli Rotušės aikštės, prie gražios eglutės.
„Automobiliai, papuošti šviesiomis lemputėmis, sukūrė tikrą traukos centrą, o mes buvome apsirengę Kalėdų seneliais“, – trumpai brūkštelėjo puikios idėjos sumanytojai, pasidaliję ir vaizdine medžiaga.
Kauniečiai, kaip teigė, dalijo saldainius vaikams, darė nuotraukas ir visi kartu džiaugėsi šventine atmosfera.
„Tai buvo tikrai šilta ir džiugi patirtis, pritraukusi daugybę suaugusiųjų ir vaikų“, – džiaugėsi jie.
