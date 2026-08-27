Kauniečio užsisakytame mėsainyje – šokiruojantis radinys

Įrašo autorius teigė, kad užsisakė maisto iš greito maisto restorano „Baking Mad Winter Cabin“, esančio adresu Raudondvario pl. 78. Jis pristatytame patiekale išvydo šokiruojantį vaizdą – mėsainio mėsos paplotėlyje judėjo į vabzdžio lervas panašios kirmėlės. Šis vaizdas, matomas ir pateiktoje nuotraukoje, netrukus patraukė ir kitų internautų dėmesį – komentarų skiltyje pasipylė gausybė pasipiktinusių žmonių reakcijų.
Dalis įrašą išvydusių skaitytojų piktinosi dėl neva nesilaikomų higienos normų. „Koks siaubas, tokias įstaigas uždaryt ir nebeleist dirbt, nuodytojai!“ – teigė vienas iš komentatorių, tuo tarpu kiti neslėpė, kad pamatytas vaizdas juos supykino.
Pastabesni įrašą komentavę žmonės atkreipė dėmesį ir į įrašo nuotraukoje matomos mėsos kokybę – susidarė įspūdis, kad mėsos paplotėlis yra nepakankamai iškeptas. Komentatoriai aktyviai ragino nukentėjusį užsakymo autorių nedelsiant kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT). Tuo tarpu įrašo socialiniame tinkle autorius komentare po įrašu patvirtino, kad jau kreipėsi į šią tarnybą bei perdavė visą su savo užsakymu susijusią informaciją jos atstovams.
„Kauno diena“ kreipėsi į VMVT dėl papildomos informacijos apie šį atvejį. Įstaigos atstovai patvirtino, kad pranešimas apie šį atvejį yra gautas: „Šiuo metu vykdomas tyrimas. Kol jis tęsiamas, plačiau pakomentuoti situacijos negalime. Daugiau informacijos galėsime pateikti tyrimui pasibaigus.“
Su maitinimo įstaiga „Kauno diena“ bandė susisiekti tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, tačiau jos komentaro gauti nepavyko.
(be temos)