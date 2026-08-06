Kaunietę šokiravo neatsakingas kelininkų elgesys

Neįprastas vaizdas
„Kauno dienos“ skaitytoja Saulė pasidalijo nuotraukomis, kurios padarytos Šiaurės prospekte. Šioje miesto dalyje dabar kelininkai įrengia lietaus nuotekų sistemą, ruošiamasi asfaltuoti gatvę.
Moteris pasakojo, kad vaikštinėdama aplink išgirdo negirdėtą garsą, atsisukusi jo kryptimi pamatė, kad gatve važiuoja traktorius, o paskui jį velkamas nuotekų vamzdis. Kaunietė iš karto išsitraukė telefoną ir padarė tokio vaido nuotraukų.
„Nežinau, kiek ilgai tą vamzdį vilko, bet tikrai nustebino toks kelininkų elgesys. Traktorius vienoje Šiaurės prospekto vietoje apsisuko, tad vamzdis užtvėrė visą gatvę.
Už jo važiavo autobusiukas ir keli lengvieji automobiliai, jiems reikėjo stabtelėti, kad neužvažiuotų ant to vamzdžio. Nesu mačiusi, kad taip vilktų, matyt, patingėjo saugiai jį pakrauti į sunkvežimį ir pervežti į kitą vietą. Keista, ar po tokio vilkimo per asfaltą vamzdis dar bus naudojamas, nes tempė naują, o ne sudilusį“, – pasakojo Saulė.
Taisyklėse išimčių nėra
„Kauno diena“ kreipėsi į Kauno vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovus, kad šie paaiškintų tokį kelininkų elgesį. Gal remontuojant gatvę galima taip iš vienos vietos į kitą pervežti medžiagas?
„Kelių eismo taisyklėse (KET) nenumatyta išimties, leidžiančios kelio darbus vykdantiems asmenims ar rangovams vilkti vamzdžius važiuojamąja kelio dalimi vien dėl to, kad darbai atliekami trumpame kelio ruože. Krovinys privalo būti gabenamas laikantis KET reikalavimų“, – pažymėjo pareigūnai.
Ji nurodė, kad KET 208.4 punktas nustato, kad krovinys turi būti išdėstytas ir pritvirtintas taip, kad nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos. 208.5 punktas numato, kad krovinys negali kelti pavojaus žmonėms, materialinėms vertybėms ir gadinti kelio, kelio statinių ar kito turto.
„Jeigu krovinys išsikiša už transporto priemonės gabaritų, jis turi būti pažymėtas KET nustatyta tvarka“, – pridūrė Kauno VPK atstovai, atkreipę dėmesį, kad Šiaurės prospektu vilktas vamzdis tikrai nebuvo paženklintas taip, kad kiti eismo dalyviai jį galėtų gerai matyti.
„Ilgų vamzdžių gabenimas juos velkant važiuojamąja kelio dalimi gali kelti pavojų eismo saugumui. Taip gabenamas krovinys gali tapti kliūtimi kitiems eismo dalyviams, sugadinti kelio dangą ar kitą kelio infrastruktūrą, todėl jis turi būti tinkamai pritvirtintas ir transportuojamas taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms, transporto priemonėms ir kelių infrastruktūrai“, – neatsakingą kelininko elgesį įvertino policija.
Galimos baudos
„Kauno diena“ taip pat pasiteiravo, kokios gali būti skiriamos baudos už tai, kad krovinys gatve gabenamas nesilaikant KET.
Kauno VPK nurodė, kad jei būtų nustatyta, jog krovinys buvo gabenamas pažeidžiant KET reikalavimus, vairuotojui galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 417 straipsnį, kuris numato atsakomybę už KET pažeidimus. Už KET pažeidimą, kuriam ANK nenustatyta speciali atsakomybė, gali būti skiriama 10–12 eurų bauda.
„Jeigu dėl tokių veiksmų būtų sugadinta kelio danga, kelio statiniai ar įrenginiai, sudaryta kliūtis eismui ar nustatyti kiti ANK 459 straipsnio 9 dalyje numatyti pažeidimai, galėtų būti taikoma atsakomybė ir pagal šią teisės normą.
ANK 459 straipsnio 9 dalis numato atsakomybę už automobilių kelių, kelio statinių ar įrenginių sugadinimą, kliūčių eismui sudarymą, kelio dangos užteršimą ir kitus šiame straipsnyje numatytus pažeidimus. Kiekvienu konkrečiu atveju administracinė atsakomybė ir teisinė kvalifikacija priklauso nuo nustatytų faktinių aplinkybių ir surinktų įrodymų. Jeigu būtų nustatyta, kad vamzdis buvo velkamas važiuojamąja kelio dalimi ir dėl to buvo sudaryta kliūtis eismui ar sugadinta kelio danga, asmeniui galėtų būti taikoma ANK 459 straipsnio 9 dalyje numatyta administracinė atsakomybė – nuo 300 iki 560 eurų bauda“, – aiškino policijos pareigūnai.
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