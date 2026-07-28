Kaunietis: kraupu – tai paukščių egzekucija

Antisanitarinės sąlygos
Į „Kauno dieną“ kreipėsi Petrašiūnų gyventojai ir išdėstė ne vieną dieną besitęsiančią paukščių problemą Laimos gatvėje. Balkone į tinklus įsipainioję balandžiai žūsta, kelia antisanitarines sąlygas, tačiau niekas nieko nedaro, kad tai pasikeistų.
„Egzekucija paukščiams? Daugiabučio balkonas, aptvertas tinklu, tapo mirtinais spąstais paukščiams. Balandžiai nuolat į jį patenka, tačiau ištrūkti nebegali. Jie ilgai kankinasi ir galiausiai žūsta. Balkonas pilnas išmatų, plunksnų ir nugaišusių paukščių“, – dėstė dienraščio skaitytojas.
Nesprendžiama problema
Jis nurodė, kad dėl žūstančių balandžių ne kartą buvo informuota policija. Taip pat kreiptasi į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnus, o vėliau ir į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
„Deja, nė viena institucija iki šiol neišgelbėjo įkalintų paukščių ir neišsprendė problemos. Net šiuo metu ten įstrigęs ir negelbėjamas paukštis. Gyventojams buvo patarta skambinti numeriu 112, jei matomas kenčiantis gyvūnas, arba kreiptis į aplinkosaugą. Tačiau net ir laikantis šių nurodymų realios pagalbos nesulaukta. Tuo metu paukščiai ir toliau žūsta, o kaimynai priversti gyventi šalia antisanitarinėmis sąlygomis tapusio balkono“, – pykčio neslėpė kaunietis.
„Sunku suprasti, kaip tokia situacija gali tęstis taip ilgai. Ar tikrai esame tokie bejėgiai sustabdyti gyvūnų kančias? Kas prisiima atsakomybę už žūstančius paukščius ir už žmones, tarp jų ir vaikus, kurie kasdien priversti gyventi šalia nehigieniškos ir visuomenės sveikatai pavojingos aplinkos? Gyvūnų gerovė ir visuomenės sveikata neturėtų būti ignoruojamos. Ši situacija reikalauja skubių ir atsakingų institucijų veiksmų“, – pažymėjo „Kauno dienos“ skaitytojas.
Bausti neskuba
Dienraštis dėl Laimos gatvės daugiabučio namo balkone žūstančių sparnuočių kreipėsi į AAD ir VMVT. Pastaroji iš karto nurodė, kad tai ne jų kompetencija ir nukreipė į aplinkosaugininkus.
„AAD Kauno gyvosios gamtos apsaugos skyriaus specialistai 2026 m. sulaukė dviejų tokių pranešimų. Išsamesnės statistikos, kiek Lietuvos mastu pasitaiko tokių atvejų, AAD neturi“, – nurodoma atsiųstame komentare.
Pasiteiravome, ar gali būti gyventojams skiriamos baudos, jei būtų nustatyta, kad paukščiai žūsta dėl balkone įrengto tinklo. Specialistai paaiškino, kad iš tiesų gyventojai gali sulaukti aplinkosaugininkų vizito ir baudos, tačiau baudžiami tie, kurie tokiu būdu specialiai gaudo laukinius paukščius. Ar skiriama bauda, jei žmogus užtraukė tinklą, kad paukščiai nedergtų jo balkone, taip ir liko neatsakyta.
„Jei būtų nustatyta, kad gyventojai tyčia įrengė tinklus ir jais siekia gaudyti laukinius paukščius, tokiu atveju jie galėtų sulaukti atsakomybės. Visos laukinių paukščių rūšys, natūraliai paplitusios ES valstybių narių europinėje teritorijoje, yra saugomos“, – dėstoma AAD komentare.
Aplinkosaugininkai nurodė, kad už laukinių paukščių gaudymą, žalojimą, naikinimą atsakomybė numatyta ANK 285 str. 9 d. Pagal šį straipsnį asmenims gali būti skirta nuo 200 iki 800 eurų bauda, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 400 iki 2 600 eurų bauda.
AAD pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti e. p. [email protected].
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