Kaunietis: tokie vaizdai pasitinka žmones rytais

Atsiųstoje nuotraukoje matyti, kad viešojo transporto stotelėje priešais Kauno autobusų stotį į ūsą pučia du asmenys. Vienas lova pavertęs suolelį, kitas įsitaisęs ant žemės. Vietoje pagalvės – maišelis su daiktais.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pareigūnai vasarą sulaukia daugiau pranešimų apie viešose vietose miegančius asmenis.
„Dažniausiai pranešama apie žmones, miegančius parkuose, ant suoliukų, prie parduotuvių, autobusų stotyse ar kitose dažnai lankomose vietose“, – vardijama komentare žurnalistams.
„Pats miegojimas ar buvimas viešoje vietoje savaime nėra teisės pažeidimas. Kiekvienu atveju vertinamos konkrečios aplinkybės: ar asmuo netrikdo viešosios rimties ir tvarkos, nevartoja alkoholio, neteršia aplinkos, nekelia pavojaus sau ar aplinkiniams“, – paaiškino policijos atstovai.
Pats miegojimas ar buvimas viešoje vietoje savaime nėra teisės pažeidimas.
Gavę tokį pranešimą pareigūnai patikrina situaciją, įvertina asmens būklę, ar jam nereikalinga medicinos ar kita pagalba, o, nustačius pažeidimų, sprendžia dėl atsakomybės teisės aktų nustatyta tvarka.
Socialinę riziką patiriantiems asmenims Kaune prieinama laikina nakvynė.
Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro puslapyje nurodoma kad tokią paslaugą sudaro: nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų (pvz. dušo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, palydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą organizavimas.
Daugiau informacijos čia https://www.kaunospc.lt/laikino-apgyvendinimo-skyrius/.
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