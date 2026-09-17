 Kauno apskrities pareigūnai pelnė antrą vietą

Kauno apskrities pareigūnai pelnė antrą vietą

2026-09-17 14:37 diena.lt inf.

Palangoje tris dienas vyko Geriausios Lietuvos policijos komandos konkursas. 

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Susumavus visų rungčių rezultatus paaiškėjo, kad pirmąją vietą konkurse iškovojo Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato (VPK) komanda. Antrąją vietą užėmė Kauno apskr. VPK komanda, o treti liko Marijampolės apskr. VPK pareigūnai.

Kaip pranešė policija, jau 30-ąjį kartą rengiamame konkurse dalyvavo geriausios policijos komandos iš visos šalies, laimėjusios savo apskrityse surengtas atrankas. Tris dienas pareigūnai varžėsi vairavimo, policijos taktikos, šaudymo, žinių patikrinimo, orientacinėje, medicinos žinių, šuns valdymo ir kitose netikėtose rungtyse.

Kiekvienoje komandoje varžėsi ir policijos kinologai. Trečiąją vietą tarp kinologų užėmė Lukas Matuškevičius (Utena), antrąją – Žydrūnė Balčaitytė (Marijampolė), o geriausia šalyje tapo Kauno apskr. VPK kinologė Ernesta Urbietienė.

Kartu su lietuviais konkurse dalyvavo ir pareigūnai iš Estijos, Latvijos ir Ukrainos. Geriausiai tarp užsieniečių pasirodė Lenkijos policijos komanda.

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Kauno policija
geriausia policijos komanda

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