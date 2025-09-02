„Kauno detalės“: gyvybės šaltinis ir apleisti caro laikų sandėliai

Antrojo „Kauno detalių“ sezono pirmajame epizode sužinokite, kur Kaune iš šlaito trykšta gyvybės vanduo, kurį draudžiama gerti, kaip valdininkų taupumas pražudė žmogų ir sugriovė tarpukario miesto statybos skyriaus vedėjo Karolio Reisono karjerą, Prancūzų gatvės pavadinimo kilmė ir istorija, ir kaip Laikinoji sostinė vos netapo mineralinio vandens kurortu?
Taip pat aplankysime dar 20-o amžiaus pradžioje pastatytus slėpiningus maisto sandėlius, į kuriuos paslapčia galima patekti ir šiandien. Kelią parodys gidas ir „Kauno detalių“ įkūrėjas Laimonas Užomeckis.
Kviečiame žiūrėti:
