„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: ekskursija po Kauno marių dugno stogų rajoną

Rajonas prie Kauno klinikų garsėja unikaliais „Kauno marių dugno stogais“. Statant Kauno hidroelektrinę ir užliejant Nemuno slėnio kaimus, čerpės nuo namų stogų atkeliavo į tuomet dar tik besikūrusį rajoną tarp Klinikų ir Zanavykų turgavietės.
Klonio, Lankų ar Dusetų gatvėse gyveno nemažai žinomų asmenybių: garsių muzikų Kėvišų šeima, skulptorius Juozas Ruzgas, vienas iš Pociūnų aerodromo įkūrėjų bei ryški Lietuvos aviacijos sporto asmenybė Aleksandras Jonušas ir kiti. Šio rajono karūna – X a. Eigulių piliakalnis. Po Kauno pilies žlugimo jis porą dešimtmečių buvo vienintelė tvirtovė šiose apylinkėse, iki 1382 m. sėkmingai priešinusis kryžiuočiams.
Šioje ekskursijoje „Kauno detalių“ įkūrėją Laimoną Užomeckį lydi rajono senbuvis, fotografas Teodoras Biliūnas.
Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.
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