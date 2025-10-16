„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: prabangus ministro pirmininko Voldemaro butas

Augustino Voldemaro butas Lietuvos banko rūmuose Kaune – tai vienas įdomiausių tarpukario Lietuvos istorijos fragmentų. A. Voldemaras (1883–1942) ėjo ministro pirmininko pareigas dviejose vyriausybose, 1926 m. jis tapo Lietuvos banko valdybos pirmininku.
Jo iniciatyva trečiame banko rūmų aukšte buvo įrengtas ir dabar prabanga stebinantys apartamentai. 8 kambarių buto įrengimas tuomet kainavo net 200 tūkst. litų. A. Voldemaras jame gyveno su šeima iki 1929–1930 m., kol buvo nušalintas. Tačiau ir tuomet net 8 mėnesius A. Voldemaras vilkino išsikraustymą, kol galiausiai tai padarė jau padedamas policijos.
Kviečiame pasižvalgyti po butą, kuriame gyveno tik A. Voldemaras su šeima.
Naujausi komentarai