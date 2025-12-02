 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: senasis alaus bravoras Vilijampolėje

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: senasis alaus bravoras Vilijampolėje

2025-12-02 10:19 diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: senasis alaus bravoras Vilijampolėje
„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: senasis alaus bravoras Vilijampolėje / Stop kadrai

1853 metais Rafailas Volfas Vilijampolėje, tuomet dar nebuvusioje Kauno miesto dalimi, įkūrė pirmąją pramoninę alaus daryklą dabartiniame Kauno mieste. Ši darykla apskritai laikoma vienu pirmųjų tokio pobūdžio verslų rytiniame Baltijos jūros regione. 

Kuomet 1927 m. „Volfo“ ir „Engelmano“ daryklos susijungė, Vilijampolėje likusioje gamykloje buvo gaminamas tik salyklas. Bet to, 1870 metais šalia gamyklos Volfas pasistatė asmeninę sinagogą, iš išorės atrodančią kaip paprastas medinis namas. 

Neįtikėtina, tačiau šie statiniai išliko iki mūsų dienų, kaip ir namas, kuriame gyveno aludaris su šeima. Negana to, būtent aludariai Kaune inicijavo telefono linijos atsiradimą. Tad ši istorinė vieta, dabar nepelnytai primiršta, svarbi Kauno istorijai net keliais aspektais. Po ją ir kviečia pakeliauti „Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis. 

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno detalės
Laimonas Užomeckis
alaus bravoras Vilijampolėje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų