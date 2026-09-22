„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: VDU Botanikos sodas ir Aukštosios Fredos dvaras

„Kauno detalės“ šį kartą kviečia pasižvalgyti po Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodą ir jo teritorijoje esantį Aukštosios Fredos dvaro ansamblį. Dvarą XIX a. pradžioje suformavo dvarininkas Juozas Godlevskis, palikęs ir itin originalų akcentą – net dvaro tvenkiniai iškasti jo inicialų „J“ ir „G“ formos.
Mažai kas žino, jog tarpukariu šiame dvare netgi svarstyta įkurti šalies Prezidentūrą, tačiau dėl didelių sąmatų šių užmačių buvo atsisakyta. Šiandien lankytojus traukiantį Botanikos sodą 1923 m. įkūrė šveicarų kilmės botanikas, profesorius Konstantinas Regelis.
Kviečiame žiūrėti pirmąją pasakojimo dalį iš šios unikalios Kauno vietos!
Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.
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