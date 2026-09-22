 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: VDU Botanikos sodas ir Aukštosios Fredos dvaras

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: VDU Botanikos sodas ir Aukštosios Fredos dvaras

2026-09-22 14:14 diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

„Kauno detalės“ šį kartą kviečia pasižvalgyti po Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodą ir jo teritorijoje esantį Aukštosios Fredos dvaro ansamblį. Dvarą XIX a. pradžioje suformavo dvarininkas Juozas Godlevskis, palikęs ir itin originalų akcentą – net dvaro tvenkiniai iškasti jo inicialų „J“ ir „G“ formos. 

Mažai kas žino, jog tarpukariu šiame dvare netgi svarstyta įkurti šalies Prezidentūrą, tačiau dėl didelių sąmatų šių užmačių buvo atsisakyta. Šiandien lankytojus traukiantį Botanikos sodą 1923 m. įkūrė šveicarų kilmės botanikas, profesorius Konstantinas Regelis. 

Kviečiame žiūrėti pirmąją pasakojimo dalį iš šios unikalios Kauno vietos!

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės - 3 sezonas
Kauno detalės
Kauno istorija
VDU Botanikos sodas
Aukštosios Fredos dvaras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų