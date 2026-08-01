„Kauno energija“ su bauda nesutinka – bylinėsis

Už ką skyrė baudą?
Praėjusią savaitę posėdžiavusi VERT bendrovei „Kauno energija“ skyrė daugiau nei 163 tūkst. eurų baudą už pažeidimus šią žiemą eksploatuojant vandens šildymo katilus. Pažeidimai nustatyti šiemet atlikto neplaninio patikrinimo metu.
Išplatintame pranešime buvo dėstoma, kad VERT patikrinimo metu nustatyta, jog viename iš vandens šildymo katilų buvo savavališkai pašalintos nenaudotinų degiklių plombos ir bendrovė jį naudojo beveik dvigubai didesne galia nei leistina, nors 2022 m. galia buvo apribota pačios bendrovės prašymu. Taip pat užfiksuota, kad bendrovė eksploatuoja naują vandens šildymo katilą, nors tuo metu nebuvo baigti jo paleidimo darbai.
„Energetikos įrenginių eksploatavimo reikalavimai skirti užtikrinti saugų potencialiai pavojingų įrenginių darbą. Savavališkas techninių galimybių keitimas ar įrenginių eksploatavimas nepabaigus numatytų procedūrų kelia pavojų tiek įmonės darbuotojams, tiek aplinkai, todėl tokie pažeidimai negali būti toleruojami“, – aiškino VERT pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas.
Garo ir vandens šildymo katilai priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams. Bendrovė, nesilaikydama saugaus eksploatavimo reikalavimų, sukėlė riziką energetikos įrenginių techninei saugai, o kartu ir žmonių gyvybei, sveikatai bei aplinkai.
VERT pabrėžė, kad energetikos įrenginių eksploatavimo reikalavimai taikomi, siekiant užtikrinti saugų jų veikimą, o kartu ir patikimą paslaugų tiekimą vartotojams.
Kaip skelbė VERT, baudą „Kauno energija“ turi sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo įsigaliojimo dienos.
Tiekėjo pozicija
„Kauno diena“ paprašė pakomentuoti, ar „Kauno energija“ sutinka su VERT paskirta bauda ir kokios aplinkybės lėmė, kad vandens katilai nebuvo tinkamai eksploatuojami. Bendrovė aiškino, kad sprendimai padaryti dėl itin šaltos žiemos, siekiant, kad miestiečiams nenutrūktų energijos tiekimas.
„Praėjusią žiemą Lietuvą užklupo ekstremalūs ir ilgai trunkantys šalčiai. Sausio pabaigoje maksimaliu pajėgumu dirbo visi Kauno miesto šilumos įrenginiai. Tačiau situacija tapo kritinė sausio 29 d., kai dėl netikėto gedimo sustojo viena iš didžiausių nepriklausomų šilumos gamintojų – Kauno kogeneracinė jėgainė, per metus pagaminanti apie trečdalį visos Kauno miesto šilumos.
Tuo pat metu sinoptikai prognozavo tolesnį temperatūros kritimą iki –30 °C, kurio pikas sutapo su pirmadienio rytu, kai pasiekiamas didžiausias šilumos ir karšto vandens suvartojimas“, – dėstė „Kauno energijos“ specialistai dienraščiui atsiųstame komentare.
Nurodoma, kad „Kauno energijos“ specialistai esą privalėjo imtis skubių sprendimų ir dėjo milžiniškas pastangas, kad suvaldytų miesto šilumos ūkiui kylančias rizikas.
„Kad būtų išvengtas 2006 m. Telšių miesto scenarijus, kai per speigus gyventojai liko be šilumos, privalėjome veikti nedelsiant. Ėmėmės visų įmanomų prevencinių priemonių: prašėme gyventojų ir verslo laikinai sumažinti šilumos vartojimą, paruošėme rezervinius pajėgumus. Kadangi situacija buvo ekstremali, „Kauno energija“ šilumos gamybai privalėjo skirti maksimalius savo galimus pajėgumus ir pasitelkti visus papildomai įsigyjamus rezervinius šaltinius.
Tinkamai pasitarnavo ir tuo metu paleidimo derinimo darbų stadijoje šilumą gaminantys naujai pastatyti katilai. Pabrėžiame, kad šie įrenginiai jau buvo patikrinti tiek VERT specialistų, tiek ir išorės ekspertų pripažinti saugiais ir tinkamais eksploatuoti, o juos prižiūrėjo ilgametę patirtį turintys mūsų specialistai, kurie jau buvo išmokyti dirbti su šiais įrenginiais. Jokio pavojaus personalui, įrangai ar aplinkai nebuvo sukelta. Atvirkščiai, tai leido išsaugoti stabilų šilumos tiekimą Kauno miesto gyventojams“, – kodėl reikėjo naudoti naujus katilus, aiškino „Kauno energija“.
Su bauda nesutinka
„Kauno energijos“ atstovai įsitikinę, kad bendrovė nubausta netikslingai, nes vartotojai nepatyrė nuostolių, o ir šilumos tiekimas mieste nebuvo nutrūkęs.
Svarbiausias šios istorijos rezultatas – Kaunas sėkmingai išlaikė ekstremalaus šalčio egzaminą.
„Atsižvelgdami į minėtas aplinkybes, VERT sprendimą vertiname kaip neproporcingą ir pernelyg formalų. Pati VERT pripažino, kad dėl „Kauno energijos“ veiksmų niekam žalos nepadaryta, vartotojai nenukentėjo, o patikimas šilumos tiekimas buvo užtikrintas. Mūsų vertinimu, ekstremalios situacijos metu pagrindiniu prioritetu yra gyventojų saugumas ir šilumos tiekimo užtikrinimas miestui. Darėme viską, kad Kaunas išvengtų Telšių scenarijaus“, – dėstoma „Kauno dienai“ atsiųstame komentare.
Šilumos tiekėjai aiškino, kad nors VERT paskirtos baudos dydis ne galutinis, šis sprendimas bus skundžiamas. „Galime nuraminti kauniečius – bet kokiu atveju, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, tokio pobūdžio baudos neįtraukiamos į šilumos kainą ir gyventojų sąskaitose niekaip neatsispindės“, – pažymėjo „Kauno energija“.
„Svarbiausias šios istorijos rezultatas – Kaunas sėkmingai išlaikė ekstremalaus šalčio egzaminą, o gyventojų namai ir įmonių patalpos per speigus liko šiltos. „Kauno energijos“ specialistai dėjo milžiniškas pastangas, kad suvaldytų kilusias rizikas. Belieka apgailestauti, kad VERT šią situaciją ir mūsų pastangas vertina neatsižvelgdami į realias tų dienų aplinkybes ir rizikas, su kuriomis susidūrė visas Kauno miestas“, – pridūrė „Kauno energijos“ atstovai.
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