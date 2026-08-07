Kauno investicijos į jaunimo užimtumą: nemokamos vasaros stovyklos vaikams

„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės finansavimo programa, skirta nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir kitų iniciatyvų projektams, kurie kuria didesnę vertę miestui ir jo gyventojams.
Viena svarbiausių programos krypčių – vaikų ir jaunimo užimtumas bei prasmingo laisvalaikio galimybių plėtra. Augant vasaros stovyklų kainoms, tokios programos tampa reikšminga pagalba šeimoms. Stovyklos suteikia galimybę jauniesiems kauniečiams dalyvauti nemokamose arba dalinai finansuojamose veiklose ir prasmingai praleisti vasaros sezoną.
Socialiai jautresnėje situacijoje augantiems vaikams stovyklos bei maitinimas finansuojami visiškai, todėl kokybiškas vasaros poilsis tampa prieinamas nepriklausomai nuo šeimos finansinių galimybių. Tėvams tai suteikia daugiau galimybių ramiai planuoti darbus, o vaikams – saugią ir jaukią aplinką tarp bendraamžių.
Daugeliui vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklos tampa vieta, kur užsimezga naujos draugystės, stiprėja pasitikėjimas savimi, ugdomi socialiniai įgūdžiai, mokomasi spręsti konfliktus ir įgyjama patirčių.
Kiekvienas vaikas nusipelnė turėti galimybę prasmingai praleisti vasarą ir kurti gražiausius vaikystės prisiminimus.
„Kiekvienas vaikas nusipelnė turėti galimybę prasmingai praleisti vasarą ir kurti gražiausius vaikystės prisiminimus. Investicijos į tokias programas – tai investicija į jaunųjų kauniečių ateitį. Mums svarbu, kad jaunimo vasaros užimtumas būtų prieinamas kiekvienam vaikui”, – akcentavo Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis.
Prie šios prasmingos iniciatyvos prisideda ir Kaune veikiantis Atviras jaunimo centras VšĮ „Gerumo rankos“. Miesto pagalbos dėka organizacija gali kasmet rengti nemokamas vasaros stovyklas ir pasiekti vaikus bei jaunuolius, kuriems tokios galimybės kitu atveju būtų sunkiai prieinamos.
Įstaiga aktyviai dirba ištisus metus. Čia kasdien renkasi 14–29 metų jaunuoliai, kurie saugioje ir palaikančioje aplinkoje konsultuojasi su specialistais, stiprina socialinius įgūdžius, sportuoja ir dalyvauja įvairiose veiklose.
Kasmet centras organizuoja penkias skirtingas nemokamas vasaros stovyklas, pritaikytas skirtingiems jaunų žmonių poreikiams. Tarp jų – mergaičių stovykla, didžioji vasaros stovykla su nakvyne, priklausomybių prevencijos stovykla bei savanorystės stovykla, skatinanti pilietiškumą, atsakomybę ir socialinį aktyvumą.
Penktoji programa išsiskiria unikaliu bruožu. Tai speciali stovykla, skirta jaunuoliams atliekantiems bausmę Kauno kalėjimo tardymo izoliatoriuje. Ji tokia vienintelė visoje Lietuvoje.
„Ši stovykla gimė iš noro ir poreikio pakeisti požiūrį – norėjome jaunuoliams, atliekantiems bausmę, duoti galimybę patirti vaikystę taip pat, kaip ją patiria kiekvienas vaikas, nes laisvėje daugelis jų tokios galimybės net neturėjo. Čia jie gali pamatyti daugiau ir patirtą džiaugsmą įsinešti į savo kasdienybę.“, – sakė VšĮ „Gerumo rankos“ vadovė Alvija Dabregienė.
Pasak jos, didžiausia motyvacija organizuojant stovyklas – galimybė matyti vaikų ir jaunuolių augimą.
„Didžiausias džiaugsmas – matyti jaunuolius, kurie užauga kartu su mūsų rengiamomis stovyklomis ar lankydamiesi Atvirajame jaunimo centre. Matome juos įvairiose situacijose ir neretai kartu pereiname skirtingus jų gyvenimo etapus.“, – sakė A. Dabregienė.
Per daugiau nei dešimtmetį organizacija užaugino ne vieną kauniečių kartą. Daugelis buvusių stovyklautojų kasmet sugrįžta jau kaip savanoriai – padeda jaunesniems dalyviams, dalijasi savo patirtimi ir prisideda prie stiprios bei vieningos bendruomenės kūrimo.
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