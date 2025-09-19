Kauno ir Kėdainių rajonuose – jungtinės šaulių pratybos „Tauras 2025“

Kad išmoktų veikti kartu
Šių metų pratybose „Tauras 2025“ jėgas kartu su šauliais suvienys Kauno ir Kėdainių policijos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos padaliniai, Kauno miesto ir Kėdainių ligoninių personalas, Raudonojo Kryžiaus organizacijos atstovai, Kauno ir Kėdainių karo komendantūros administracijos, taip pat Kauno ir Kėdainių rajonų savivaldybių administracijos, seniūnijos ir bendruomenių nariai.
Šauliai kartu su Krašto apsaugos kariais-savanoriais, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais ir kitomis institucijomis išbandys praktiškai svarbių strateginių objektų apsaugos perėmimą bei kitų užduočių vykdymą.
Kartu su Kėdainių savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centru šauliai treniruosis, kaip evakuoti žmones iš mokymo įstaigų.
Pratybų metu taip pat bus mokomasi suteikti pirmąją medicinos pagalbą, transportuoti sužeistuosius, padėti gyventojams, patekusiems į kritines situacijas.
Įsitrauks ir bendruomenės
Pratybose kviečiami dalyvauti ir vietos gyventojai – jie galės išbandyti save savanorių, sužeistųjų ar „karo pabėgėlių“ vaidmenyse. Tai galimybė praktiškai pamatyti, kaip veiktų pagalbos mechanizmai nelaimės, įvairų krizių ar net karo atveju.
„Gyvename tokiomis sąlygomis, kad tiesiog privalome dirbti vienu ritmu. Planai – planais, bet tik per praktiką galime sužinoti, kaip esame pasiruošę veikti realioje situacijoje. Šiemet pirmą kartą įtrauksime ne tik institucijas, bet ir vietos bendruomenes. Džiaugiamės jų entuziazmu – žmonės nori ne tik stebėti, bet ir aktyviai dalyvauti, mokytis ir pasiruošti, kas benutiktų“, – sakė LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius.
Anot jo, kadangi veiksmas vyks dvejuose – Kėdainių ir Kauno rajonuose, tai taps nemenku iššūkiu užtikrinant sąveiką tarp skirtingų rajonų institucijų.
Ko tikėtis gyventojams?
Rugsėjo 26–28 d. Vandžiogalos, Labūnavos, Saviečių ir Nociūnų apylinkėse uniformuoti ir ginkluoti šauliai patruliuos, naudos imitacinius šaudmenis, garsines ir dūmines priemones, skirtingose vietose iškils patikros punktai, kai kurios teritorijos bus aptvertos stop juostomis.
„Gyventojams nereikia nerimauti – pratybos rengiamos, kad žmonės būtų saugesni. Jeigu patikros punktuose šauliai ar kiti pareigūnai ko nors klaustų, tiesiog atsakykite į klausimus“, – patarė šaulių rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius.
ATMINTINĖ GYVENTOJAMS
Pratybas „Tauras 2025“ organizuojantys šauliai prašo Kauno r. ir Kėdainių r. gyventojų būti supratingiems, pilietiškiems ir nelikti nuošalyje pastebėjus ką nors neįprasto bei geranoriškai laikytis šaulių ar kitų pareigūnų nurodymų.
Pratybų laikai: 2025-09-26 nuo 07.00 val. iki 2025-08-28 12.00 val.
Pratybose bus naudojami imitaciniai šaudmenys ir mokomoji pirotechnika.
Pratybų metu bus laikomasi priešgaisrinių, gamtos apsaugos taisyklių bei kitų saugos reikalavimų.
Jei pastebėsite įtartinų veiklų, neįprastų susibūrimų, neaiškių ženklų ar neramumų, apie juos informuokite už šaulių pratybas atsakingą asmenį +37062541662 arba policijos pareigūnus.
Naujausi komentarai