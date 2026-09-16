Kauno klinikų Chirurgijos klinikoje – išmani operacijoms reikalingų priemonių valdymo sistema

Tikimasi, kad naujasis sprendimas leis efektyviau valdyti medicinos priemones, sutaupyti slaugos personalo laiko ir prisidės prie pacientų saugumo.
Iki šiol pasiruošimas operacijoms apėmė daug atskirų, daugiausia rankiniu būdu atliekamų veiksmų. Darbuotojai tikrindavo priemonių likučius, formuodavo užsakymus, priimdavo ir paskirstydavo gaminius, o prieš kiekvieną operaciją atskirai surinkdavo jai reikalingas priemones. „Vienas svarbiausių pokyčių slaugos komandai – paprastesnis ir nuoseklesnis pasiruošimas operacijai. Vietoje daugybės atskirų priemonių paieškos ir tikrinimo darbuotojas gali pasirinkti konkrečiai procedūrai paruoštą rinkinį“, – sakė Kauno klinikų Chirurgijos klinikos slaugos vadovė Daiva Rimkūnienė.
Kiekvienam operacijos tipui reikalingų priemonių komplektacija iš anksto suderinama su operacinės komanda. Į sterilų chirurginį rinkinį galima įtraukti apie 90 proc. vienkartinių priemonių, o paruošti rinkiniai pristatomi tiesiai į jų naudojimo vietą.
RFID technologija automatiškai registruoja jų gavimą ir paėmimą, todėl atsargos gali būti papildomos pagal faktinį sunaudojimą.
Pirminiais Chirurgijos klinikos skaičiavimais, toks procesas pasiruošimą vienai operacijai galėtų sutrumpinti iki 15 minučių. Tačiau sprendimo nauda siejama ne tik su sutaupytu laiku.
Standartizuota rinkinio sudėtis mažina tikimybę pamiršti reikalingą priemonę ar jos trūkumą pastebėti tik prasidėjus operacijai, o vienoda pasiruošimo tvarka padeda užtikrinti sklandesnį darbą skirtingose operacinėse ir pamainose.
Pacientų saugumui reikšmingas ir perėjimas nuo daugkartinės tekstilės prie vienkartinių barjero funkciją atliekančių priemonių. Kadangi kiekvienai operacijai naudojamos naujos priemonės, jų apsauginės savybės nepriklauso nuo ankstesnių skalbimo ir sterilizavimo ciklų ar medžiagos nusidėvėjimo.
Be to, mažesnis atskirai atidaromų pakuočių skaičius padeda mažinti sterilumo pažeidimo riziką.
Pasak D. Rimkūnienės, diegiant sistemą svarbus buvo ne tik efektyvesnis medicinos priemonių valdymas, bet ir slaugos bei pagalbinio personalo darbo sąlygos.
„Išmani tiekimo valdymo sistema yra ne tik technologinis, bet ir mūsų darbuotojų gerovei skirtas sprendimas. Šiuolaikinėje ligoninėje darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas neapsiriboja vien konkurencingu darbo užmokesčiu – ne mažiau svarbi šiuolaikiška darbo aplinka, orios ir saugios darbo sąlygos bei sklandžiai organizuoti procesai. Tai investicija ne tik į darbuotojų kasdienybę, bet ir į visos ligoninės veiklos kokybę“, – pabrėžė D. Rimkūnienė.
Išmani tiekimo valdymo sistema įdiegta visame Kauno klinikų Chirurgijos klinikos operacinių bloke, kuriame per metus atliekama daugiau kaip 10 tūkst. operacijų.
Jos praktinė nauda bus vertinama pradėjus sistemą naudoti kasdieniame darbe, o įvertinus pasiektus rezultatus bus sprendžiama dėl šio modelio plėtros į kitus Kauno klinikų padalinius.
„Technologijos mums svarbios tiek, kiek jos kuria realią vertę žmogui. Šiuo atveju siekiame, kad darbuotojams liktų daugiau laiko pacientui, o pasiruošimas operacijai būtų paprastesnis, nuoseklesnis ir patikimesnis“, – sakė Chirurgijos klinikos slaugos vadovė D. Rimkūnienė.
Naujausi komentarai