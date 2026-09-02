Kauno oro uoste – netikėtas incidentas: keleiviai išlaipinti iš lėktuvo ir palikti nežinioje

Nors visi keleiviai jau buvo susėdę į lėktuvą, skrydis taip ir neprasidėjo – netrukus žmonių paprašyta išlipti iš orlaivio.
„Visi jau buvome lėktuve, kai liepė išlipti. Tepasakė, kad saugumo problemos, tačiau nepaaiškino, kas vyksta“, – pasakojo oro uoste įstrigusi Monika.
Pasak jos, keleiviams kilo klausimų dėl vienos iš prieš skrydį nutikusių situacijų. Per beveik dvi sėdėjimo oro uoste valandas keleiviai turėjo laiko pasišnekėti ir pasidalinti pastebėjimais.
Tai kokio bukumo reikia būti, kad praėjus patikrą dar kažką per tvorą imtum.
Moteris teigė, kad viena keleivė, jau praėjusi patikrą ir eidama link lėktuvo, netikėtai pasuko oro uosto tvoros link. Anot pašnekovės, ji priėjo prie tvoros stovėjusio asmens, kažką iš jo paėmė ir tuomet grįžo į lėktuvą.
Keleiviai taip pat matė, kaip oro uosto personalas išsivedė tą moterį.
„Tai kokio bukumo reikia būti, kad praėjus patikrą dar kažką per tvorą imtum“, – nuostabos neslėpė Monika.
Kol kas neaišku, ar šis incidentas susijęs su užsitęsusiu skrydžiu ir keleivių išlaipinimu.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Lietuvos oro uostų Komunikacijos tarnyba.
„Šiandien, vykdant skrydžio iš Kauno į Londono Stanstedo oro uostą laipinimą, apie 8.23 val. buvo užfiksuotas aviacijos saugumo procedūrų pažeidimas, kurio metu keleivė priėjo prie oro uosto perimetro tvoros ir iš už jos buvusio asmens paėmė daiktą.
Reaguojant į situaciją ir siekiant užtikrinti visų keleivių bei įgulos saugumą, buvo nedelsiant pradėtos būtinos saugumo procedūros. Tokiais atvejais visi keleiviai privalo būti išlaipinti iš orlaivio ir grąžinti pakartotinei aviacijos saugumo patikrai, taip pat papildomai patikrinamas orlaivis. Atlikus visas numatytas procedūras ir įsitikinus, kad skrydis gali būti saugiai vykdomas, lėktuvas į Londono Stanstedo oro uostą išvyko 10 val.
Keleivė priėjo prie oro uosto perimetro tvoros ir iš už jos buvusio asmens paėmė daiktą.
Apgailestaujame dėl keleiviams kilusių nepatogumų, tačiau keleivių ir įgulos saugumas yra svarbiausias oro uostų prioritetas. Aviacijos saugumo reikalavimai taikomi be išimčių, todėl kilus bet kokių abejonių dėl jų laikymosi būtina atlikti visas numatytas patikros procedūras, net jei dėl to skrydis vėluoja.
Pažymėtina, jog kiekvieno keleivio atsakingas elgesys prisideda prie sklandžių oro uosto procesų ir visų mūsų saugumo, todėl prašome keleivių laikytis saugumo reikalavimų.
Piniginė kompensacija keleiviams gali priklausyti, kai galutinė paskirties vieta pasiekiama vėluojant 3 val. ar daugiau. Kompensaciją moka skrydį vykdanti oro bendrovė, o jos dydis nustatomas pagal skrydžio atstumą“, – komentavo Kauno oro uosto Operacijų vadovas Tomas Urbonas.
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