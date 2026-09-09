Kauno pilies diena – jau netrukus: svečių lauks riteriai, ginkluotė ir net Vytautas Didysis

Kauno pilis – viena seniausių mūrinių pilių Lietuvoje ir vienas ryškiausių Kauno simbolių. Su pirmosios šioje vietoje stovėjusios lietuvių pilies puolimu siejamas pirmasis Kauno vardo paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Per šimtmečius pilis buvo gynybinis įtvirtinimas, valdovų apsistojimo vieta, kentėjo nuo karų ir potvynių, o šiandien yra gyva miesto istorijos pažinimo erdvė.
Kauno miesto muziejaus vadovo, istoriko dr. Simono Jazavitos teigimu, Pilies diena yra proga į istoriją pažvelgti ne kaip į kažką tolimo, bet kaip į patirtį, kurią galima atrasti per vietą, žmones ir veiklas.
„Kauno pilis yra vieta, kurioje labai aiškiai pajuntame, kad miesto istorija nėra vien datos ar įvykiai vadovėlyje. Ji slypi pačioje vietoje, jos mūruose, archeologiniuose radiniuose, pasakojimuose apie čia gyvenusius ir kovojusius žmones. Pilies dieną norime šią istoriją priartinti – leisti ją ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, paliesti, išbandyti. Manau, būtent toks gyvas santykis su praeitimi padeda geriau suprasti ir miestą, kuriame gyvename šiandien“, – sakė dr. S. Jazavita.
Nuo karo dainų iki viduramžių ginklų
Oficialus Kauno pilies dienos atidarymas prasidės 12 val. Jo metu lankytojus pasitiks Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, bus pristatytas Nacionalinis pilių ir dvarų kelias bei šių metų šventės naujiena – skulptoriaus Rimanto Okuličiaus-Kazarino sukurtas bronzinis Kauno pilies maketas.
Viduramžių atmosferą pilies prieigose kurs ir gyvosios istorijos programos. Du kartus per dieną pasirodys „Viduramžiai LT“ komanda – lankytojai galės iš arčiau susipažinti su pilies gynėjų ginkluote, o antrojo pasirodymo metu – ir patys ją išbandyti.
Istorinį pasakojimą papildys muzikinė tradicija. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Ratilėlis“, pristatysiantis programą „Karo dainos“. Vėliau šventės dalyviai bus kviečiami ne tik stebėti viduramžių šokius, bet ir patys išmokti jų žingsnių.
Istoriją pažinti žaidžiant
Aktyviausių lankytojų lauks viduramžių žaidimai ir du turnyrai. 14 val. prasidės kvirkato – istorinio žaidimo su lazdomis ir kamuoliuku – turnyras, o 16.45 val. dalyviai galės išbandyti taiklumą lankininkų turnyre. Abiejų varžybų nugalėtojų lauks apdovanojimai.
Dar prieš pagrindinės šventės pradžią, 10 val., nuo Kauno pilies startuos orientacinis žaidimas „(Ne?)tipiniai istorijos simboliai Kauno miesto muziejuje“. Jo dalyviai bus kviečiami aplankyti muziejaus padalinius ir ieškoti juose netikėtų ženklų bei simbolių – nuo profesionalios kūrybos iki miesto erdvėse atsirandančių šiuolaikinių žymių.
Pasak orientacinį žaidimą rengiančio Kauno miesto muziejaus muziejininko-archeologo Povilo Gadliausko, istoriją liudija ne vien tie objektai, kuriuos esame įpratę laikyti paveldu.
„Vaikščiodami po miestą kasdien praeiname pro daugybę ženklų, tačiau retai susimąstome, ką jie galėtų papasakoti žmogui po kelių dešimtmečių ar net šimtmečių. Archeologui įdomus ne tik senas daiktas – svarbus jo kontekstas ir tai, ką jis pasakoja apie žmogų bei jo laiką. Orientaciniame žaidime norime pasiūlyti į Kauną ir muziejų pažvelgti būtent tokiu žvilgsniu: pastebėti tai, pro ką paprastai praeiname, ir patiems nuspręsti – ar tai menas, vandalizmas, miesto ženklas, o gal jau būsimos istorijos šaltinis“, – sakė P. Gadliauskas.
Žaidime gali dalyvauti neriboto dydžio komandos, o trys greičiausiai maršrutą įveikusios komandos bus apdovanotos Kauno miesto muziejaus prizais. Orientacinis žaidimas vyks programėlėje „Actionbound“, todėl dalyviams rekomenduojama ją parsisiųsti iš anksto. Žaidimą bus galima pradėti nuskenavus QR kodą Kauno pilyje.
Kauno pilies dienos programa
10.00 val. Orientacinis žaidimas „(Ne?)tipiniai istorijos simboliai Kauno miesto muziejuje“.
11.00–11.45 val. Teminė ekskursija Kauno pilyje. Būtina išankstinė registracija tel. +370 687 55 263.
12.00 val. Kauno pilies dienos atidarymas. Kauno miesto muziejaus vadovo sveikinimas, Nacionalinio pilių ir dvarų kelio pristatymas, Didžiojo kunigaikščio Vytauto pasirodymas, skulptoriaus Rimanto Okuličiaus-Kazarino sukurto Kauno pilies bronzinio maketo pristatymas ir pažintis su renginio programa.
12.30–13.00 val. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ programa „Karo dainos“.
13.10–13.45 val. „Viduramžiai LT“ pasirodymas ir pilies gynėjų ginkluotės pristatymas.
14.00–14.45 val. Viduramžių žaidimų pristatymas, kvirkato turnyras ir nugalėtojų apdovanojimas.
15.00–15.45 val. „Viduramžiai LT“ pasirodymas ir galimybė išbandyti pilies gynėjų ginklus.
16.00–16.30 val. Viduramžių šokiai ir šokių pamoka.
16.45–17.30 val. Lankininkų turnyras ir nugalėtojų apdovanojimas.
17.45 val. Kauno pilies dienos uždarymas.
Kauno pilies diena vyks rugsėjo 12 d. Kauno miesto muziejaus Kauno pilyje (Pilies g. 17). Visi renginiai ir veiklos – nemokami. Daugiau informacijos rasite kaunomuziejus.lt.
Renginį organizuoja Kauno miesto muziejus.
Partneriai: Kauno tautinės kultūros centras, Nacionalinis pilių ir dvarų kelias, „Kaunas IN“.
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