Kauno rajone tęsiasi dviejų religijų bendrystė: atgimsta kryžiai ir krepšinio aikštelės

Simbolinis sutapimas
Birželio 11 d. Neveronyse iškilmingai pašventintas pirmasis šiemet pagal šį projektą restauruotas kryžius, kurį palaimino Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės Palemono parapijos vikaras kunigas Gytis Petras Stumbras. Atminimo žvakeles ir gėlių prie bendruomenei svarbaus simbolio padėjo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, administracijos direktorius Mantas Rikteris ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Renginio metu meras pakvietė susirinkusiuosius tylos minute pagerbti renginio išvakarėse Anapilin iškeliavusį Vladą Garastą – Lietuvos krepšinio trenerį, olimpinių žaidynių prizininką ir vieną ryškiausių Lietuvos krepšinio asmenybių.
Tuomet duoklė buvo atiduota antrajai religijai: bendruomenei pristatyta atnaujinta krepšinio aikštelė, kurioje pakeistos lentos su lankais, danga. Aikštelės atidarymą simboliškai pažymėjo trijulių krepšinio varžybų startas.
Atidaryta tarptautiniu turnyru
Rugsėjo 5-ąją jautrus renginys įvyko Juragiuose, kur buvo pašventinta Švč. Mergelės Marijos statula, skirta laisvės gynėjams atminti. Statulą pašventino Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas Gintaras Urbštas.
Prie bendruomenei svarbaus simbolio galvas nulenkė Seimo narys Šarūnas Šukevičius, meras V. Makūnas, vicemeras Laurynas Dilys, Garliavos apylinkių seniūnijos seniūnas Tomas Kantaravičius ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas M. Balčiūnas.
Šventę vainikavęs trijulių krepšinio turnyras parodė, kad tokios erdvės turi didelę trauką. Varžybose jėgas išbandė Garliavos apylinkių seniūnijos, Užliedžių atstovai, dvi komandos iš Punsko ir kiti turnyro dalyviai. Jos vyko visiškai atnaujintoje krepšinio aikštelėje, pradedant danga, lentomis, lankais ir baigiant sutvarkyta aplinka.
Sąrašas – ilgesnis
Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas sportui Arūnas Talalas vardijo, kad, be jau minėtų, šiemet atnaujintos Raudondvario gimnazijos, Ežerėlio pagrindinės mokyklos krepšinio aikštelės. Taip pat – dvi Garliavoje ir viena Saulėtekiuose (Vilkijos apylinkių seniūnija). Pasak A. Talalo, jose atlikta nevienodai darbų: kai kur užteko pakeisti lentas ir lankus, naujai nubraižyti linijas, kitur reikėjo ir naujos dangos, ir lentų su lankais.
„Projektas kartu su vasara nesibaigė. Permainos dar planuojamos Vandžiogaloje ir Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos krepšinio aikštelėje“, – vardijo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas sportui.
Be minėtos sakralinės mažosios architektūros, šiais metais restauruota po du kryžius Domeikavoje ir Linksmakalnyje (vienas jų – ne savivaldybės, o privačiomis lėšomis), po vieną – Raudondvaryje ir Garliavoje. Tiesa, pastarojo šventinimas numatytas spalio 1-ąją.
Atnaujintos sakralinės mažosios architektūros Pakaunėje sąrašas šiemet dar pasipildys pagražėjusiu kryžiumi Vandžiogaloje.
Komentaras
Valerijus Makūnas
Kauno rajono savivaldybės meras
„Atminčiai ir ateičiai“ yra prasmingas ir laiko išmėgintas projektas. Medinių kryžių atstatymas ir krepšinio aikštelių atnaujinimas padeda stiprinti tautinę tapatybę ir yra gera priemonė jaunimo užimtumui didinti.
Šis gražus sumanymas kartu su tuomete Lietuvos krepšinio federacija buvo pradėtas įgyvendinti dar 2012 m. Šiandien šiltai prisimenu pirmuosius renginius Padauguvoje, Girionyse, Margininkuose, Raudondvaryje, Zapyškyje, Piliuonoje.
Tada renginiuose dalyvavo žinomos Lietuvos krepšinio asmenybės – Vladas Garastas, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Vytenis Lipkevičius, Tadas Klimavičius. Jų autoritetas ir nuoširdus bendravimas su vietos gyventojais dar kartą patvirtino, kad krepšinis Lietuvoje yra galinga bendruomenę telkianti jėga.
Ypatingą vietą mūsų širdyse užima šią vasarą Anapilin iškeliavęs legendinis krepšinio treneris V. Garastas. Tai žmogus, kuris ne tik kūrė Lietuvos krepšinio istoriją, bet ir nuoširdžiai tikėjo regionų bendruomenių stiprybe, kvietė ieškoti sporto talentų kaimuose ir miesteliuose. Geriausias būdas pagerbti šį nepaprastą žmogų – puoselėti tai, kuo jis tikėjo: meilę krepšiniui, pagarbą žmonėms ir savajam kraštui.
Džiaugiuosi, kad po keliolikos metų ši prasminga tradicija sugrįžo į Kauno rajoną su nauja energija. Už tai noriu nuoširdžiai padėkoti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentui M. Balčiūnui ir jo komandai. Kartu mums pavyko atnaujinti 20 krepšinio aikštelių ir tiek pat senų kryžių bei koplytstulpių.
Atgimstantys kryžiai ir atnaujinamos krepšinio aikštelės yra liudijimas, kad atiduodami pagarbą krašto istorijai kartu tiesiame kelią ateities kartoms.
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