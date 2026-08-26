Kauno rajono administracijos vadovas žada tyrimą dėl socdemų, giminių įdarbinimo Raudondvario dvare

„Iš tiesų bus pradėtas, inicijuotas tas tyrimas. Šiuo metu jis dar nėra pradėtas, tai bus“, – trečiadienį nuotoliu prisijungęs į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį sakė jis.
„Aušrietis“ Saulius Bucevičius priminė, kad Kauno rajono savivaldybės taryboje turėtų veikti Antikorupcijos komisija, kuri savo ruožtu galėtų pasidomėti, kas vyksta minėtoje savivaldybės įstaigoje.
Liberalas Vitalijus Gailius teigė, kad šis atvejis yra labiau Seimo Antikorupcijos komisijos tyrimo objektas.
„Kauno rajono savivaldybė savo apimtyje atlieka tam tikrus veiksmus turbūt, vertina galimus pažeidimus savivaldybės priimtų teisės aktų apimtyje. Mūsų komisijos uždavinys yra užtikrinti teisinę aplinką, kad nepotizmo, piktnaudžiavimo, viešųjų ir privačių interesų konflikto valdymo įstatyminės nuostatos veiktų. Todėl manau, kad tai yra mūsų komisijos kompetencijos klausimas“, – teigė jis.
Seimo narys prašė į Kauno rajono savivaldybei skirtą klausimyną įtraukti klausimus, kas dabar laikinai vadovauja Raudondvario dvarui, ar paskelbtas naujo direktoriaus konkursas.
„Ar nėra taip, kad jai vadovauja įstaigos finansininkas? Ar nėra taip, kad laikino įstaigos vadovo pavaduotojas yra jos tėtis, kuris pagal pareigas yra įstaigos vadovo pavaduotojas?“ – klausė V. Gailius.
Pasak jo, taip pat reikėtų pasidomėti, kiek minėtos įstaigos darbuotojų su buvusia vadove susiję giminystės ryšiais.
M. Rikteris patvirtino, kad Raudondvario dvarui laikinai vadovauja įstaigos finansininkė, bet jis negalėjo atsakyti, ar jos tėvas eina pavaduotojo pareigas.
LRT Tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo LSDP aplinkos darboviete, čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė.
Taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Jo biudžetas siekia apie 4 mln. eurų.
Reaguodami į tyrimą Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos.
Pati A. Sinkevičienė sakė, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką ir taip pat tvirtino, jog viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Ji atmetė įtarimus dėl galimo fiktyvaus įdarbinimo.
Premjero sutuoktinės teigimu, Raudondvario dvaras neskelbia jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu, o Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius įkurtas praėjus daugiau nei metams po jos grįžimo iš motinystės atostogų.
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