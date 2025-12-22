Kauno rajono literatūrinis paveldas pristatytas naujai: kūrybiškai ir šiuolaikiškai

Kas tai?
„Literatūrinis kelias“ – inovatyvus stalo žaidimas su QR kodais, pristatantis devynis Kauno rajono rašytojus ir aštuonis knygnešius, jų gyvenimą, kūrybą bei susijusius objektus: išlikusias sodybas, atminimo paminklus, legendinę spaustuvę „ab“ ir kitus kultūros paveldo objektus.
Žaidimo pagrindas – stilizuotas Kauno rajono žemėlapis su literatūriniu keliu, vedančiu per svarbiausius kultūrinius taškus. Žaidimą sudaro 110 kortelių su įvairiomis edukacinėmis užduotimis: veiksmų, sensorinėmis, loginėmis ir literatūrinėmis. QR kodai nukreipia į papildomą informaciją, faktus ir istorinių asmenybių nuotraukas – taip papildoma ir paįvairinama žaidimo patirtis.
Žaidimas skirtas moksleiviams nuo aštuonerių metų, jaunimui ir šeimoms. Vienu metu gali žaisti iki šešių žaidėjų. Tai puiki priemonė norint kokybiškai praleisti laisvalaikį ir geriau pažinti gimtojo krašto istoriją bei kultūrinį paveldą.
Platus pritaikymas
Bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė džiaugiasi plačiu žaidimo pritaikymu: „Galime jį naudoti neformaliojo ugdymo veiklose, kultūros, švietimo ir socialinių įstaigų renginiuose, miestų ir bendruomenių šventėse, moksleivių užimtumo programose, vasaros stovyklose, Trečiojo amžiaus universiteto veiklose ir kitur.“ Įstaigos vadovės nuomone, labai svarbu, kad bibliotekininkų kuriamos inovatyvios priemonės padaro mokymąsi įdomų ir interaktyvų.
Projekto vadovė Virginija Tamašauskienė pasakojo: „mintis sukurti žaidimą kilo iš noro parodyti Kauno rajono literatūrinį paveldą naujai – kūrybiškai ir šiuolaikiškai. Norėjosi sukurti veiklą, kuri mokytų per žaidimą, kad pažinimas būtų paremtas ne tik faktų įsiminimu, bet ir emociniu ryšiu su vietos istorija.“
Žaidimo autoriai siekė, kad žaisdami žmonės ugdytų kompetencijas ir įsitrauktų, naujai pamatytų knygnešių palikimo svarbą. Projektas stiprina vietos tapatybę ir įrodo, kad šiuolaikinė biblioteka – kūrybiška erdvė, kurioje gimsta netradicinės edukacinės formos.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja projekto partneriams: Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui, Babtų kraštotyros muziejui, viešajai įstaigai socialinės terapijos namams „Akvila“, Garliavos apylinkių „Sąnašos“, Pažėrų, Giraitės, Raudondvario ir Karmėlavos bendruomenėms bei Karmėlavos bendruomenės centrui „Židinys“. Kuriant žaidimą bendradarbiauta su leidykla „Terra Publica“.
Kviečia žaisti
Žaidimas pristatytas Kauno rajono bibliotekose, Babtų kraštotyros muziejuje, socialinėse įstaigose: socialinės terapijos namuose „Akvila“, Vilkijos neįgaliųjų sąjungoje, Karmėlavos dienos centre, Čekiškės socialinių paslaugų namuose, Garliavos „Sąnašos“, Pažėrų, Giraitės, Juragių, Raudondvario bendruomenėse bei Karmėlavos bendruomenės centre „Židinys“, o iš viso – 43 kartus; renginiuose dalyvavo 723 žmonės (bendruomenėse – 225). Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja ir kitiems projekto partneriams: Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui ir leidyklai „Terra Publica“.
Šiltuoju metų laiku renginiuose po atviru dangumi bus naudojama žaidimo lauko versija ant tento.
Tai jau antrasis inovatyvus bibliotekos sukurtas žaidimas apie Kauno rajoną. Kviečiame žaisti Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje arba Jums artimiausiame viename iš 30-ies bibliotekos padalinių.
Naujausi komentarai