Raudondvaryje naująją muziejaus vadovę pasveikino vicemerė Snieguolė Navickienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė.
„Džiaugiamės, kad Kauno rajono muziejus turi naują vadovę. Aistė yra sukaupusi daug patirties, yra atsakinga, kruopšti, reikli sau ir kitiems, turi projektinės veiklos patirties ir aiškią muziejaus ateities viziją. Linkiu jai ryžto įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, telkiant komandą ir tęsiant pradėtus darbus“, – sakė S. Navickienė.
Vicemerė taip pat padėkojo Agnei Liškauskienei, laikinai vadovavusiai muziejui, už prisiimtą atsakomybę ir užtikrintą sklandų įstaigos darbą.
A. Varkulevičiūtė yra sukaupusi vienuolikos metų profesinę patirtį kultūros projektų valdymo, komunikacijos ir kultūrinių veiklų organizavimo srityse. Ji taip pat yra dirbusi su tarptautiniais projektais, tarp jų – „Istorinis kelias: Raudondvaris–Bauskė“.
Naujoji vadovė Vilniaus universiteto Kauno fakultete yra įgijusi verslo vadybos magistro laipsnį, kur studijavo meno vadybą. Anksčiau tame pačiame fakultete ji baigė lietuvių filologijos ir reklamos studijas bei įgijo bakalauro laipsnį.
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