Kauno „Rubininis“ choras su vadovu Martynu Kavaliausku įvertinti išskirtiniais miesto apdovanojimais

Kauno „Rubininio“ choro nariai gegužės 19-ąją pagerbti už įspūdingą pergalę televizijos projekte „Didysis chorų mūšis“. Choristams įteikta garbinga „Laisvės kario“ statulėlė, o jo lyderiui – Martynui Kavaliauskui – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklas už aukštą profesinį meistriškumą, kryptingą ir atsakingą kūrybinę veiklą, reikšmingą indėlį į šiuolaikinio scenos meno puoselėjimą, sėkmingą atstovavimą Kauno ir miesto vardo garsinimą Lietuvoje.
„Kauno „Rubininis“ choras dar kartą parodė, kad kauniečiai moka susitelkti, daug dirbti ir pasiekti labai gerų bei džiuginančių rezultatų. Šį kartą jų dovanota muzika atspindėjo tai, koks yra Kaunas – energingas, veržlus, kūrybiškas ir unikalus. Jiems pavyko suvienyti tūkstančius žmonių, priminti apie meilę miestui ir pasididžiavimą juo. Būtent tokiems talentams, garsinantiems miestą, geriname kultūrines erdves ir kuriame jų vertas scenas – nuo Kauno kultūros centro, „Romuvos“ iki statomo M. K. Čiurlionio koncertų centro “, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Jų dovanota muzika atspindėjo tai, koks yra Kaunas – energingas, veržlus, kūrybiškas ir unikalus.
Šių metų pradžioje vienas kito iki tol nepažinoję kauniečiai, pasižymintys stipriais vokalais, susibūrė televizijos projektui „Didysis chorų mūšis“. Naujai įkurto Kauno „Rubininio“ choro vadovu paskirtas dainininkas, kūrėjas ir aktorius Martynas Kavaliauskas, keletą mėnesių kryptingai vedęs komandą pergalės link. Pats M. Kavaliauskas yra pripažinęs, kad ši pergalė jam tapo viena prasmingiausių gyvenimo akimirkų ir tikra gimtadienio dovana.
Balandžio 19 d. įtemptoje finalo kovoje, žiūrovų sprendimu, akistatoje tarp Panevėžio ir Kauno laimėjo kauniečiai. Iš 17 talentingų kauniečių suburtas choras išsiskyrė moderniu skambesiu, energija ir stipria miesto tapatybe. Kolektyvas tapo šiuolaikinio muzikinio Kauno veidu, sėkmingai reprezentavusiu miestą viso projekto metu.
Finalinėse kovose sudainavę net ir be savo lyderio, jie įrodė visai Lietuvai, kad yra verti dainingiausio miesto titulo. Kauno „Rubininis“ choras surinko net 65,6 tūkst. žiūrovų balsų ir užtikrintai iškovojo pirmąją vietą, pelnydamas ir „mylimiausio choro“ titulą. Aplenkę Panevėžio „Purpurinį“ chorą ženkliu 10 tūkst. balsų skirtumu, jie laimėjo pagrindinį projekto prizą.
Po įspūdingo triumfo, balandžio 27 d., visa kauniečių komanda kartu su šokių choreografe Rugile Dailidaite, Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) įkūrėja Jolanta Mačiuliene, stiliste ir režisiere Rusne Kavaliauskiene, aktyviai prisidėjusiomis prie bendro choristų įvaizdžio projekte, sulaukė kvietimo apsilankyti pas miesto vadovus. Tąkart Kauno meras miesto talentams įteikė padėkas ir nuoširdžiai padėkojo už jų ilgas repeticijas, sunkų darbą ir pademonstruotą Kauno lyderystę.
