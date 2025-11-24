Kauno sporto halę sudrebino Kauno kolegijos 25-mečio koncertas: vakaras su ryškiausiais atlikėjais

Šventinio vakaro metu, už išskirtinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei meno rezultatus buvo apdovanoti Kauno kolegijos tyrėjai ir menininkai, o labiausiai pasižymėjusiems studentams įteiktos 25-mečio stipendijos. Scenoje pasirodė ir daugiau nei 4 tūkst. renginio dalyvių visą vakarą džiugino gerai žinomi Lietuvos atlikėjai: Justinas Jarutis, grupė „Saulės kliošas“, Beissoul & Einius bei Sauben.
25 metų kelionė: skirtingi, kūrybingi, vieningi
Koncerto, vainikavusio šventinius metus, pavadinimas parinktas neatsitiktinai – jis kilo iš 25-metį lydinčio šūkio „Skirtingi, kūrybingi, vieningi“ ir atspindi esminę idėją – skirtumai ir kūrybiškumas – tai stiprybė, kuri augina bendruomenę. „Vieningi“ – tai šventinis akcentas, įprasminantis visų metų žinutę: bendrystėje slypi didžiausia stiprybė.
„Čia, Kauno kolegijoje, mes sąmoningai kuriame erdvę, kurioje kiekvienas balsas būtų išgirstas, o idėja – įvertinta. Akcentuodami vienybę investuojame į tai, kas iš tiesų svarbu – į žmogiškąjį kapitalą, bendrystę, poreikį veikti kartu, tobulėti. Mūsų stiprybė – žmonės“, – dalinosi Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas.
Šventinio vakaro metu kolegijos vadovas sveikino studentų bendruomenę, kuri prieš savaitę minėjo Tarptautinę studentų dieną, dėstytojus, ilgamečius Kauno kolegijos darbuotojus, dėkodamas už jų indėlį.
„Nors šiandien švenčiame Kauno kolegijos 25-metį, mūsų institucijos ištakos kur kas gilesnės. Noriu nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie Kauno kolegijos dalimi tapo dar tada, kai buvo žengiami pirmieji žingsniai formuojant binarinę aukštojo mokslo sistemą. Jūs paklojote tvirtus pamatus, kurie padėjo užtikrinti Kauno kolegijos sėkmę ir augimą.
Per visus šiuos metus kartu augome ir mes – kaip bendruomenė ir kiekvienas atskirai: kūrėme, mokėmės, susitelkėme, kad įveiktume iššūkius ir kartu džiaugėmės pasiektais rezultatais. Ir štai šiandien, praėjus 25-eriems metams, esame čia – viena didžiausių ir stipriausių Lietuvos aukštųjų mokyklų“, – kalbėjo dr. A. Brusokas.
Kauno kolegijos bendruomenę bei svečius sveikino ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja: „Minime Kauno kolegijos gimtadienį – aukštojo mokslo binarinės sistemos 25-erių metų sukaktį. Šią savaitę taip pat minėjome Tarptautinę studentų dieną. Simboliška, kad būtent čia – Kauno sporto halėje – ir anksčiau studentai švęsdavo savo dieną, o šiandien čia bus apdovanoti ypač pasižymėję Kauno kolegijos studentai.
Jų pasiekimai yra įrodymas, kad iniciatyvumas ir atkaklumas gali keisti ne tik jų pačių gyvenimą, bet ir visos mūsų šalies ir švietimo bendruomenės ateitį. Šios reikšmingos sukaktys primena, kaip svarbu užtikrinti kokybiškas, praktika grįstas studijas ir kurti aplinką, kurioje studentai gali augti bei stiprinti savo kompetencijas.“
Labiausiai pasižymėjusiems tyrėjams ir studentams įteikti apdovanojimai
Kauno kolegijoje vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir profesionalusis menas. Tai – kita kolegijos veiklos sritis šalia studijų, tačiau esminė aukštai studijų kokybei užtikrinti. Sukurta moderni mokslo, taikomosios ir meno veiklos infrastruktūra, profesionali bendruomenė leidžia kokybiškai bei pažangiai vykdyti taikomąją mokslo ir meno veiklą.
Per šias veiklas siekiama tvariai prisidėti prie visuomenės gerovės ir stiprinti Kauno kolegijos, kaip pripažintos aukštosios mokyklos, vardą tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje.
Šventinio vakaro metu, už išskirtinį indėlį į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, meno veiklas buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę Kauno kolegijos tyrėjai: dr. Diana Barragan-Ferrer, dr. Viktorija Piščalkienė, dr. Žydrūnas Kavaliauskas, Sigutė Bronickienė ir Alvydas Jonaitis.
Minint 25-uosius veiklos metus taip pat įsteigtos šventinės 25-mečio stipendijos, vakaro metu įteiktos aktyviausiems kolegijos studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslo ir (ar) meno taikomojoje bei projektinėse veiklose, atstovaujantiems Kauno kolegijai konkursuose ir sporto varžybose, įsitraukiantiems į savanoriškas ir mentorystės veiklas.
Vakaro metu apdovanoti Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakulteto studentai: Deimantė Karasiovaitė, Paulius Mozūraitis, Dainius Rainys; Medicinos fakulteto studentai: Loreta Juršėnaitė, Egidija Masionienė, Germantė Šutinytė; Menų ir ugdymo fakulteto studentai: Akvilė Bernotaitė, Gintautė Čirbaitė, Emilija Mocevičiūtė, Ignas Vaičiulis; Verslo fakulteto studentai: Aleksandra Baltauskaitė, Austėja Gėgžnaitė, Gabrielė Riestytė, Gabija Vasiliauskaitė; Alytaus fakulteto studentė Julija Daranda.
