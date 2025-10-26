Kelias į skaitmeninį finansinį raštingumą

„Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip tarptautinis bendradarbiavimas ir vietos iniciatyvos gali kurti realų pokytį. Dėkoju visiems partneriams iš Kipro, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos, kurie šiuo projektu parodė, kad finansinis raštingumas nėra tik skaičiai ar technologijos. Tai – socialinė lygybė, atsakomybė, gebėjimas pasirinkti ir suprasti pasaulį, kuris vis labiau skaitmenizuojasi“, – sveikindamas konferencijos dalyvius kalbėjo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys.
Konferencija sujungė tyrimus, praktines patirtis ir mokymosi priemones, kurios padeda kiekvienam – tiek jaunam, tiek vyresniam – saugiau jaustis skaitmeninėje erdvėje. Tai ypač svarbu Kauno rajono savivaldybei, kurioje siekiama, kad kiekvienas gyventojas – nuo moksleivio iki senjoro – turėtų galimybių mokytis, augti ir jaustis įtrauktas.
Skaitmeninė finansinė įtrauktis yra svarbus veiksnys siekiant socialinės lygybės. Visi asmenys turi gebėti naudotis skaitmeniniais finansiniais produktais ir paslaugomis, kurios patenkintų jų poreikius, pavyzdžiui, sandoriai, pavedimai, taupymas, kreditai, draudimas. Todėl šio projekto tikslas buvo sukurti inovatyvų mokymosi pagrindą, suteikiantį suaugusiesiems, susiduriantiems su socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis ar geografinėmis kliūtimis, praktinių skaitmeninių finansinių įgūdžių.
Projekto koordinatorius Kauno rajono švietimo centras kartu su partneriais – Socialinių inovacijų fondu (Lietuva), Socialinių inovacijų centru (Kipras), die Berater (Austrija) ir Acción Laboral (Ispanija) – konferencijos metu pristatė sukurtą mokymosi aplinką „DigFinLit“.
Anot projekto dalyvių, „DigFinLit“ – ne tik mokymosi aplinka, bet ir metodinis pagrindas, kuris sujungia mokymąsi su realiomis gyvenimo situacijomis, aprūpina švietėjus skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir motyvuoja suaugusiuosius dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje.
