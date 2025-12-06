Kiekvienas turime pareigą tapti geriausia savo versija

Pelnė ypatingą stipendiją
Kaip informuojama VDU pranešime spaudai, Lina dvylika metų mokėsi Europos mokykloje Varezės mieste Italijoje, tačiau, nepaisant plačių galimybių studijuoti užsienyje, nusprendė grįžti į Lietuvą.
„Manau, kiekvienas turime pareigą sau – tapti geriausia savo versija“, – VDU studentė, pelniusi artes liberales stipendiją, kuri siekia 3 tūkst. eurų ir yra skiriama būsimiems pirmakursiams už pasiekimus, iniciatyvas ar projektus, įgyvendintus šalies, Europos ar pasaulio lygmeniu ir įrodančius išskirtinę motyvaciją studijuoti VDU.
100 balų iš lietuvių kalbos
Vaikystę Lina praleido Italijoje, bet tėvai jai suteikė galimybę pažinti ir Lietuvą: per kiekvienas atostogas jie grįždavo į Kauną. Nors Europos mokykloje pamokos vyko anglų kalba, Lina intensyviai mokėsi ir lietuvių kalbos – aktyviai dalyvavo viktorinose, kultūriniuose renginiuose, kūrė poeziją. Paskutiniais metais pagal pasiekimus ji buvo viena iš trijų geriausių mokyklos moksleivių.
„Didžiausiu pasiekimu laikyčiau 100 balų įvertinimą lietuvių kalbos egzamine. Niekada to nesitikėjau. Kai buvau vos dviejų mėnesių, tėvai išsivežė mane gyventi į Italiją, penktoje klasėje man buvo sunku rašyti nosines, devintoje nesupratau, kas tas dalyvis, padalyvis ir pusdalyvis. Vienuoliktoje teko išmokti rašyti literatūrinį rašinį, o dvyliktoje – išmokti devyniolika autorių, jų kūrybos kontekstus ir pačią kūrybą. Man tie 100 balų primena tėvynę“, – sako Lina.
Motyvuota ir veikli
Mergina dar mokykloje pasižymėjo dideliu veiklumu: dirbo mentorių programoje, savanoriavo įvairiuose projektuose, dalyvavo biologijos olimpiadoje, pilietinėse veiklose, atstovavo Lietuvai liaudies šokiuose, buvo mokyklos ekologijos komiteto „Membro Ecologico“ narė, kur prisidėjo prie tvaresnės, saugesnės aplinkos kūrimo.
„Visada turėjau viziją prisidėti prie geresnės ateities, todėl stengiausi veikti ten, kur tik galėjau“, – paaiškina Lina ir atskleidžia, kad mokykloje ji mėgo viską, nuo kalbų iki chemijos ir sporto, išskyrus matematiką.
Pasak Linos, sprendimas grįžti į Lietuvą ir siekti aukštojo išsilavinimo gimtinėje buvo sąmoningas. Labiausiai ją sudomino VDU siūloma lanksti studijų sistema, paremta artes liberales (laisvųjų menų) principais ir leidžianti studentams susidaryti savo studijų planą, įgyti žinių įvairiose srityse, neapsiribojant pasirinkta specialybe.
Sudomino lanksčios studijos
„VDU man rekomendavo mama, ir nors nuo jos laikų šiame universitete jau praėjo daug laiko, jis man paliko didelį įspūdį. Man labiausiai patinka visos galimybės, kurias jis atveria, pavyzdžiui, gretutinės studijos, individuali studijų programa „Academia cum laude“, „Erasmus“ mainai“, – tikina Lina.
Mergina atvirauja, kad psichologijos studijas rinktis nusprendė tik paskutiniais mokyklos metais, anksčiau ją labiau domino biologija.
„Visą gyvenimą norėjau būti jūros biologe, tačiau dvyliktoje klasėje pajutau, kad mane traukia psichologija. Supratau, kad labai nerealistiškai galvojau apie jūros biologiją. Man tai buvo plaukiojimas su delfinais, bet kai sužinojau, kad ten daugiau bus dumblių tyrinėjimo, nusprendžiau mieliau padėti žmonėms“, – sako pirmakursė.
Studentė jau spėjo prisijungti prie įvairių papildomų veiklų, siūlomų universitete: ji tapo tautinių šokių kolektyvo „Žilvitis“ šokėja ir savanoriškos studentų organizacijos ESN VMU nare. Pastarojoje Lina padeda organizuoti įvairias veiklas tarptautiniams studentams. Ją taip pat domina galimybė lankyti užsiėmimus VDU Sporto centre.
Vilioja psichologija
Tarp savo mėgstamiausių paskaitų Lina išskiria ispanų kalbą – kadangi ji jau mokėjo italų ir prancūzų, nusprendė išmokti ir trečią Viduržemio jūros kalbą.
„Mėgstu kalbas ir man labai patinka dėstytojos Rimos Sabaliauskienės paskaitų stilius – ji mus moko ne tik iškalti gramatiką, bet ir kaip susikalbėti. Labai džiaugiuosi savo progresu ir stebiuosi, kad per tris mėnesius pavyko tiek daug išmokti. Mokykloje turbūt tokį lygį būčiau pasiekusi per metus“, – pastebi VDU studentė.
Dalydamasi ateities planais, Lina sako, kad jai vis labiau patinka psichologo veikla. „Darbas šioje srityje tikrai domina, tačiau tam reikia bent magistro laipsnio. Jau nuo antro pusmečio bandysiu pasirinkti gretutines studijas, dar nesu tikra, kurias, bet linkstu prie prancūzų kalbos ir diplomatijos, nes antrame kurse bandysiu išvykti į Prancūziją“, – atskleidžia Lina.
