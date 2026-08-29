Kova dėl didmiesčių merų postų įsibėgėja: reikšmingai išsiskiria Kaunas

„Mediaskopo“ duomenimis, analizuotu laikotarpiu žiniasklaidoje užfiksuota daugiau kaip 500 kandidatų ir potencialių kandidatų į Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos merus paminėjimų.
Bendrovė pastebi, kad šiame etape žiniasklaidos dėmesį daugiausia generuoja ne politikų programos ar konkretūs pasiūlymai miestams, bet politinė intriga – kandidatūrų paskelbimas, partijų pirminiai rinkimai, reitingai, tarpusavio kritika ir svarstymai, kas galėtų mesti stipriausią iššūkį dabartiniams merams.
Kaune matomumu dominuoja V. Matijošaitis
Didžiausias žiniasklaidos dėmesys šiuo metu tenka Kauno mero rinkimams. Pasak „Mediaskopo“, komunikacinę dinamiką čia kuria ne tik paskelbti kandidatai, bet ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) organizuojami atviri pirminiai partijos kandidato į merus rinkimai.
Tai potencialiems kandidatams leidžia didinti matomumą dar iki oficialaus jų iškėlimo.
Tuo metu dabartinis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis išlieka centriniu būsimos rinkimų kovos veikėju ir matomumu ryškiai dominuoja tarp paskelbtų kandidatų. Nemaža dalis jo konkurentų komunikacijos taip pat siejama būtent su dabartiniu meru – svarstoma, kas galėtų mesti jam rimčiausią iššūkį.
TS-LKD pirminiuose rinkimuose, „Mediaskopo“ duomenimis, matomumu labiausiai išsiskiria Šarūnas Jasiukevičius. Jo paminėjimų žiniasklaidoje skaičius jau priartėjo prie pagrindinių oficialiai paskelbtų kandidatų.
Vilniuje tarp paskelbtų kandidatų pirmauja A. Nemunaitis
Sostinėje tarp jau paskelbtų kandidatų į merus didžiausiu matomumu išsiskiria Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Jis šiuo metu lenkia buvusį sostinės merą Artūrą Zuoką, Seimo narį Vytautą Sinicą ir kitus paskelbtus pretendentus.
Tuo metu dabartinis Vilniaus meras Valdas Benkunskas, nors apie kandidatavimą dar nėra paskelbęs, išlieka vienu ryškiausių būsimos rinkimų kampanijos informacinio lauko veikėjų. Kaip nurodo „Mediaskopas“, jo matomumą palaiko mero pareigos ir einamosios miesto aktualijos, kurios jau vertinamos ir artėjančių rinkimų kontekste.
A. Zuokas, anot analizės, taip pat išlieka vienu aktyviausių Vilniaus rinkimų darbotvarkės formuotojų. Jo komunikacijoje išsiskiria kritika dabartinei miesto valdžiai ir dėmesys konkrečioms sostinės problemoms, tačiau pagal matomumą jis šiuo metu nėra lyderis.
Lyginant su atstovaujamos politinės jėgos dydžiu, V. Sinica pasižymi dideliu matomumu. „Mediaskopo“ vertinimu, politiko poziciją sustiprino reitingų tendencijos ir papildomą žiniasklaidos dėmesį sukėlusios kontroversijos.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Vilniaus mero rinkimų informaciniame lauke kol kas matoma gerokai mažiau. Partijai dar neapsisprendus dėl kandidato, žiniasklaidoje minimi galimi pretendentai sulaukia nedaug dėmesio.
Klaipėdoje aiškaus lyderio dar nėra
„Mediaskopo“ analizė rodo, kad iš trijų didžiųjų miestų kol kas mažiausiai išvystyta yra Klaipėdos miesto mero rinkimų komunikacija.
Nė vienas paskelbtas kandidatas dar netapo aiškiu informacinio lauko lyderiu, o reikšmingą dalį žiniasklaidos dėmesio generavo partijų vidiniai sprendimai, svarstymai dėl galimų kandidatų ir atsisakymai kandidatuoti.
Bendrovės vertinimu, tai rodo, kad uostamiestyje komunikacinė rinkimų konkurencija dar tik formuojasi ir išlieka erdvės iškilti aiškesniam matomumo lyderiui.
A. Jonkus: rinkimai bus lakmuso popierėlis partijoms
Komunikacijos agentūros „Salve Agency“ vadovo Artūro Jonkaus vertinimu, prognozuoti galutinius rinkimų rezultatus dar per anksti, nes nėra aišku, kiek ir kokių kandidatų iškels politinės partijos.
Vis dėlto, jo teigimu, Kaune šiuo metu didelių pokyčių tikėtis sunku.
„Pagal matomumą žiniasklaidoje tarp paskelbtų kandidatų į merus Kaune didelių pokyčių tikėtis neverta. Labai tikėtina, kad dabartinis meras turėtų laimėti rinkimus“, – komentavo A. Jonkus.
Labai tikėtina, kad dabartinis meras turėtų laimėti rinkimus.
Kalbėdamas apie situaciją Vilniuje, jis atkreipė dėmesį, kad A. Nemunaitis šiuo metu yra labiausiai matomas tarp paskelbtų kandidatų. Tačiau jo galimybes, komunikacijos eksperto nuomone, gali riboti stiprios partinės struktūros trūkumas.
Jis mano, kad A. Nemunaičiui ir jo atstovaujamai partijai „Lietuva – visų“ artėjantys savivaldos rinkimai gali tapti pasirengimu 2028 metų Seimo rinkimams.
A. Jonkus taip pat išskyrė „Nemuno aušrą“. Jo vertinimu, būdama valdančiojoje koalicijoje partija sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir galėjo jį išnaudoti savo žinomumui tarp rinkėjų didinti.
„Bendrai šie savivaldybių tarybų ir merų rinkimai bus lakmuso popierėlis tiek „Nemuno aušrai“, tiek kitoms partijoms prieš artėjančius Seimo rinkimus 2028 metais. Pavasarį bus galima pamatyti rinkėjų simpatijas politinėms partijoms, o jos turės pusantrų metų pasigerinti savo pozicijas arba jas išlaikyti iki Seimo rinkimų“, – teigė A. Jonkus.
Rinkimai – pavasarį
ELTA primena, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 m. pavasarį. Politinės partijos jau pradėjo kelti kandidatus ir vykdyti vidines jų atrankos procedūras.
Dabartinis Kauno meras V. Matijošaitis miestui vadovauja nuo 2015 metų. Per 2023 m. savivaldos rinkimus jis buvo išrinktas pirmajame ture, surinkęs 58,33 proc. rinkėjų balsų.
Vilniaus mero pareigas eina TS-LKD atstovas V. Benkunskas. Jis kol kas viešai nėra paskelbęs, ar 2027 m. sieks antros kadencijos. Tuo metu dalis jo potencialių konkurentų apie dalyvavimą rinkimuose jau yra paskelbę.
Klaipėdos mero pareigas nuo 2023 metų eina Arvydas Vaitkus.
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