Kraujas – viltį grąžinanti dovana: donorystė šventiniu laikotarpiu tampa kritiškai svarbi

Kauno klinikų Kraujo centro vadovė atkreipia dėmesį, kad per šventes dažniau fiksuojamos sunkios traumos ir skubūs medicininiai atvejai, todėl kiekviena donoro dovana tampa ypač svarbi. Anot dr. D. Remeikienės, donorystę neretai pristabdo klaidingi įsitikinimai, nors procedūra yra visiškai saugi ir greita.
„Svarbiausia žinoti, kad donorystė ne silpnina, o gelbsti. Donoro organizmas atsistato daug greičiau, nei dažnas įsivaizduoja“, – sakė ji.
Kraujo Kauno klinikose reikia įvairių sričių pacientams – Skubios pagalbos ir Intensyviosios terapijos, įvairaus chirurginio ir terapinio profilio skyriuose gydomiems žmonėms, onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams, gimdyvėms bei tiems, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos.
„Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams, o savalaikės donorinio kraujo atsargos tiesiogiai lemia gydymo eigą. Kiekvienas donoras prisideda prie to, kad gyvybę gelbstintis gydymas nesustotų nė minutei“, – pabrėžė dr. D. Remeikienė.
Kauno klinikų Kraujo centras prieš šventes kviečia atvykti visus, galinčius ir norinčius padėti. Šventinėmis dienomis donorai laukiami:
- Gruodžio 23 d. 9–19 val.
- Gruodžio 24 d. 9–16 val.
- Gruodžio 25–26 d. nedirbame
- Gruodžio 27 d. 9–16 val.
- Gruodžio 31 d. 8–18 val.
Atvykstant būtina turėti asmens dokumentą, donorystė yra saugi ir trunka vos keliasdešimt minučių. Kraujo donoru gali būti kiekvienas sveikas 18–65 metų amžiaus asmuo, kurio kūno masė yra ne mažesnė nei 50 kg, pateikęs galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kauno klinikų Kraujo centras veikia jau 14 metų, o per visą šį laikotarpį surinkta daugiau nei 60 tonų kraujo. Net 48,5 tūkstančių žmonių kraujo ir jo komponentų paaukojo beveik 130 tūkstančių kartų.
Kraujo donorams parkavimas prie Kauno klinikų Kraujo centro yra nemokamas. Pageidaujantiems atvykti iki Kraujo centro automobiliu, prašome apie tai pranešti tel.nr.: +37037326856, +37037787372, +37037326500 arba nurodyti registruojantis čia.
Naujausi komentarai