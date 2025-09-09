 Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

2025-09-09 21:41 diena.lt inf.

Žaidėjų traumų praretinta, bet susitelkusi ir šešioliktuke Latvijos ekipą įveikusi Lietuvos rinktinė per kelias dienas atgavo jėgas ir antradienio vakarą stojo į dar vieną žūtbūtinį mūšį.

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis
Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Šįvakar Kaune tikriausiai nebus baro, kavinės, restorano ar kitos vietos, kur nebus įjungtas TV su transliacija iš krepšinio aikštelės, kurioje spręsis likimai.

Šįkart laimėjimo kaina – dar didesnė, tad ir Lietuvos krepšinio fanai šio vakaro laukia su dar didesniu jauduliu. Pergalė atneštų išsvajotą vietą tarp geriausių keturių Europos čempionato komandų. Į tokias aukštumas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau seniai nebuvo pakilusi.

27
Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis
Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis

„Tikiu, kad laimėsim. Komandos nusiteikimas ir pasirengimas – superinis. Be to, netikėtas sutapimas gal irgi į gerą – tai trimis devynetais pažymėtas vakaras: devintas mėnuo, devinta diena, pradėsim žaisti devintą valandą vakaro. Reikia tikėti, reikia kovoti“, – besiruošdamas lemtingam vakarui mieste kalbėjo vienas sirgalių Vilius.

„Praėjusį kartą mes patikėjome Lietuvos rinktine - ir štai tarp 8 geriausių komandų Europoje! Toliau kovosime dėl vietos pusfinalyje!“ – sirgalius viena per kitą kartu prie ekranų kviečia stebėti Kauno barai, kavinės, restoranai, viešbučiai ir t.t.

Neabejotina, kad Senamiestis ir miesto centras bus pilnas žmonių, o pergalės atveju geros emocijos liesis per kraštus gal net iki ryto.

Šiame straipsnyje:
Lietuva–Graikija
krepšinis
rungtynės
lemiamas mūšis
sirgaliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų