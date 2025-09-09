Šįvakar Kaune tikriausiai nebus baro, kavinės, restorano ar kitos vietos, kur nebus įjungtas TV su transliacija iš krepšinio aikštelės, kurioje spręsis likimai.
Šįkart laimėjimo kaina – dar didesnė, tad ir Lietuvos krepšinio fanai šio vakaro laukia su dar didesniu jauduliu. Pergalė atneštų išsvajotą vietą tarp geriausių keturių Europos čempionato komandų. Į tokias aukštumas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau seniai nebuvo pakilusi.
Krepšinio aistruolių dėmesį prikaustė lemiamas mūšis
„Tikiu, kad laimėsim. Komandos nusiteikimas ir pasirengimas – superinis. Be to, netikėtas sutapimas gal irgi į gerą – tai trimis devynetais pažymėtas vakaras: devintas mėnuo, devinta diena, pradėsim žaisti devintą valandą vakaro. Reikia tikėti, reikia kovoti“, – besiruošdamas lemtingam vakarui mieste kalbėjo vienas sirgalių Vilius.
„Praėjusį kartą mes patikėjome Lietuvos rinktine - ir štai tarp 8 geriausių komandų Europoje! Toliau kovosime dėl vietos pusfinalyje!“ – sirgalius viena per kitą kartu prie ekranų kviečia stebėti Kauno barai, kavinės, restoranai, viešbučiai ir t.t.
Neabejotina, kad Senamiestis ir miesto centras bus pilnas žmonių, o pergalės atveju geros emocijos liesis per kraštus gal net iki ryto.
