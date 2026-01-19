 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 20–25 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 20–25 d.

2026-01-19 09:00 diena.lt inf.
Sumanymas: sausio 21 d. folkloro ansamblis „Viešia“ rengia atvirą repeticiją „Dainos Tėvynei“.
Sumanymas: sausio 21 d. folkloro ansamblis „Viešia“ rengia atvirą repeticiją „Dainos Tėvynei“. / Organizatorių nuotr.

Sausio 20 d.

Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:

17.30 val. susitikimas su Vilkijos kultūros centro režisieriumi Svajūnu Tikniumi.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. teatralizuotas Liudviko Rėzos dainų vakaras „Kas naktužėje tamsioje“. Dalyvauja folkloro ansamblis „Piliarožė“.

Sausio 21 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių Morės kūrimas”. Edukacijas ves Rokų damų klubas.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

16 val. restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Maža išpažintis“ peržiūra (režisierius Algirdas Araminas, 1971 m.).

Neveronių laisvalaikio salė:

19 val. atvira folkloro ansamblio „Viešia“ repeticija „Dainos Tėvynei“.

Sausio 22 d.

Ringovės k., Vilkijos apylinkės:

11 val. sukilėlių vado, kunigo Antano Mackevičiaus pagerbimo renginys. Minimos 163-iosios 1863–1864 m. sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią metinės.

VDU Žemės ūkio akademijos biblioteka:

11 val. Laimos Sakalauskienės fotografijų parodos „Kur prasideda gyvybė“ pristatymas ir kūrybinės paveikslėlio kūrimo dirbtuvės (cianotipijos technika).

Šiulių k., Zapyškio sen.:

12.30 val. 1863–1864 m. sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios 163-iųjų metinių minėjimas.

Kauno valstybinis muzikinis teatras:

18 val. išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą: miuziklas „Sugar“ („Džiaze tik merginos“). Registruotis: +370 616 09 530 arba e. p. [email protected].

Sausio 23 d.

Kauno rajono muziejus:

13 val. ekskursija po parodą „Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“ su mados istoriku Aleksandru Vasiljevu. Registruotis: https://forms.gle/SPkam3ZueyQgEptk7.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17 val. literatūrologės, kultūros istorikės, humanitarinių mokslų daktarės Ingos Daugirdės monografijos „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gyvenimo ir veiklos verpetai“ pristatymas.

Kačerginės biblioteka:

18 val. Nijolės Tallat-Kelpšaitės knygos „Legendos“ pristatymas.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

19 val. Veiverių mėgėjų teatro spektaklis „Langai” (režisierė Virginija Samuolienė).

Sausio 24 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Registruotis: https://forms.gle/hm6Zr1uedMv5vVJR9.

Samylų kultūros centras:

10 val. kalendorinė šventė „Kumeliuko krikštynos“. Ratelių, šokių ir žaidimų mokymai visai šeimai.

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 val. molio edukacija vaikams ir tėvams „Molinė pasaga Arklio metams“.

Samylų kultūros centras:

12 val. vizualiojo meno edukacijos „Moters portretas“.

Užliedžių biblioteka:

13 val. šeimų savaitgalis „Žiemos stebuklų dirbtuvės“.

Kauno rajono sporto centras:

13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“–Kauno „Žalgiris“.

Ramučių kultūros centras:

15 val. liaudiškos muzikos kapelų šventė „Pusiaužiemio vakaruškos“.

Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

16 val. Vytauto V. Landsbergio filmo „Zita“ pristatymas.

Kauno rajono sporto centras:

17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Ukmergės „Stekas“.

Sausio 25 d.

Rokų laisvalaikio salė:

11.30 val. Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams „Du meškiukai“. Spektaklis mokamas.

Raudondvario kultūros centras:

12 val. renginių ciklas vaikams „Kultūriukų rytmetys“. „Teatro P“ spektaklis-koncertas „Vakaras V, arba žmonės, krokodilai, kiškiai“. Spektaklis mokamas.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16 val. gyvo garso muzikinis vakaras su grupe „Belkanto“. Koncertas mokamas.

Lietuvos policijos mokykla (Mokslo g. 2, Mastaičiai):

16 val. spektaklis Kazio Binkio „Atžalynas“.

Kauno rajono sporto centras:

16.50 val. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės: Kauno „Žalgiris“–Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“.

Šiame straipsnyje:
kultūros ir sporto renginiai
renginiai Kauno rajone
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų