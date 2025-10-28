Kultūros judėjimas aktyvavosi ir Kaune: politika yra kiekvieno reikalas

Žinutės neišgirdo
„Pas premjerę ėjome su vienintele žinute – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros ministerijos. Ji šios žinutės nesuprato. Po to vyko mitingas Vilniuje, Kaune, kituose miestuose. Tai buvo ženklas, kad ne mums vieniems skauda, kad kultūros bendruomenė ir ją palaikantys plečiasi ir aktyvuojasi“, – pasakojo Kultūros asamblėjos narė Gintarė Masteikaitė, pridūrusi, kad susitikimas su šalies vadovu kaip ir su Ministre Pirmininke naudos irgi neatnešė. Apgailestavo, kad vertybinė žinutė aukščiausių šalies asmenų liko nesuprasta.
G. Musteikaitė paminėjo, kad peticiją prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ pasirašė net 82 tūkst. žmonių, o protesto akcija, kurios metu buvo leidžiama M. K. Čiurlionio „Jūra“, nuskambėjo per visą Lietuvą.
„Per mėnesį nuo spalio 5-osios labai stipriai pajautėme kitų sektorių – žmonių, kurie dirba kituose darbuose, nėra tiesiogiai susiję kultūra, bet kultūra yra jungiamoji grandis. Kreipėsi į mus sakydami, kad ir jiems yra svarbu tai, ką deklaruoja Kultūros asamblėja. Tarpsektorinėje asamblėjoje kalbėjo nuo žemdirbių iki aplinkosaugininkų, nuo medikų iki jaunimo organizacijų atstovų“, – kalbėjo G. Musteikaitė.
Kova su niekšais
„Kova su niekšais“, – apibendrino iniciatyvinių grupių kūrimosi tikslą Kultūros asamblėjos narys Karolis Kaupinis, atkreipęs dėmesį, kad pastarąjį mėnesį nuolat girdi klausimą, ar šis užgimęs judėjimas yra pilietinis, politinis ar kultūrinis?
„Dažnai tenka kartoti, kad jeigu žodį „politinis“ mes suprantame kaip ėjimą į valdžią atsiriekti valdžios pyrago, tada Kultūros asamblėja nėra politinė iniciatyva, bet jeigu žodį „politinis“ traktuojame taip, kaip jis apibrėžtas dabartinės Vyriausybės programoje, – įtraukioji demokratija, piliečių įsitraukimas į valstybės valdymą, tada taip, politinis“, – teigė K. Kaupinis.
Sveikindamas įsikūrusią Kauno kultūros asamblėją jis paminėjo, kad kultūra yra valstybės pagrindas.
Asamblėjos dvyliktukas
Kauno kultūros asamblėjos iniciatyvinę grupę sudaro komunikacijos specialistė Agnė Pinigienė, muzikantas, „Jazz Academy“ įkūrėjas Arnas Mikalkėnas, „ConTempo“ prodiuseris, studentijos atstovas Balys Švedas, komunikacijos specialistė Eglė Bagočiūnaitė, Lietuvos švietimo muziejaus vadovė Jolita Rudgalvienė, portalo „Basketnews“ vadovas Jonas Miklovas, Kauno miesto kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė, menotyrininkas, kultūros projektų kuratorius Justinas Kalinauskas, naktinio klubo „Auditorija“ ir festivalio „Audra“ atstovas Mantas Pakeltis, Kauno IX forto muziejaus vadovas Marius Pečiulis, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
Susitikimo metu kauniečiai tiesiogine grėsme įvardino politinės korupcijos ir neprofesionalumo įsigalėjimą aukščiausiuose valdžios lygmenyse, kurio ryškiausias simptomas – „Nemuno aušros“ įtaka Kultūros ministerijoje. Tai grėsmė ne tik kultūrai, bet ir visos valstybės pamatams.
Sisteminė grėsmė – visuomenės skaldymas ir populistinių jėgų stiprėjimas, paremtas ne argumentais, o emocijomis, melu ir visuomenės supriešinimu.
Regioninė grėsmė – regionuose įsigalėjusios uždaros valdžios struktūros („carystės“), kurios slopina pilietinę iniciatyvą, skaidrumą, demokratišką dialogą ir profesionalumą.
Geopolitinė grėsmė – išorinės jėgos (Rusija), siekiančios išnaudoti vidinius nesutarimus, silpninti mūsų vakarietišką tapatybę ir skaldyti visuomenę per kultūrinius bei istorinius naratyvus.
Bendras Kauno kultūros asamblėjos tikslas – atkurti profesionalumą Kultūros ministerijoje, užtikrinti, kad ministerijoje neliktų politinės korupcijos apraiškų, o ministerijai vadovautų kompetentingas ir kultūros lauko pasitikėjimą turintis asmuo.
Kaip viso to bus siekiama? Ieškant būdų kultūros galią panaudoti pilietinės visuomenės stiprinimui, žodyno turtinimui bei žmogaus vietos savo bendruomenėje ir valstybėje radimu, rūpesčiu kultūros ekosistema kuriant naujas dialogo su visuomene formas, taip stiprinant tarpusavio solidarumą tarp visuomenės ir kultūros bendruomenės.
Skatinti dialogo kultūrą, mažinti nesusikalbėjimą, atskirtį ir atotrūkį per kultūros renginius, diskusijas ir edukacines iniciatyvas tiek Kaune, tiek regionuose, didinti politinį visuomenės raštingumą.
Ilgalaikėje perspektyvoje asamblėja sieks grąžinti į politiką pagarbą profesionalumui, vertybėms ir dialogui, skatins naujus dorus žmones eiti į politiką. Ugdys supratimą, kad politika yra kiekvieno reikalas, ir skatins aktyvesnį dalyvavimą rinkimuose. Sieks formuoti suvokimą, kad laisvoje visuomenėje gyvuojanti kultūra – tai kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir vertybių šaltinis, ugdantis atsparumą propagandai, dezinformacijai ir populizmui.
Naujas protesto mėnuo
Tebesitęsiant kovai, kuria siekiama atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai yra paskelbę protesto mėnesį „Mes esame kultūra“. Kaune šįvakar buvo pristatytos artimiausios iniciatyvos ir renginiai.
Finaliniu protesto mėnesio akordu taps lapkričio 21 d. Vilniuje vyksianti akcija, kurioje su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai, atliksiantys bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
Kol kas protestas rezultatų neatnešė. Konstatuota, kad ministro skyrimo procesas vilkinamas, o dialogas su kultūros bendruomene tik imituojamas.
Į procesus raginami įsitraukti skirtingi sektoriai, o protestą garsins ir palaikymo grupės, kurių Lietuvoje ir už jos ribų jau užregistruota 160. „Profesinei ir pilietinei bendruomenei demonstruojama nepagarba verčia reikalauti kelti politinės kultūros lygį, prisiimant atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus. Su šiais politinės būklės simptomais šiandien susiduria ne tik kultūros sektorius, todėl į protesto mėnesį jungtis kviečiami visi. Nes visi mes esame kultūra. Visi mes esame mūsų valstybė“, – teigė Kultūros asamblėjos atstovai.
